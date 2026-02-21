Mercs atkal ievēlēts par valdošās partijas līderi
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs piektdien tika atkārtoti ievēlēts par valdošās konservatīvās Kristīgo demokrātu savienības (CDU) priekšsēdētāju.
CDU kongresā Štutgartē Mercu atbalstīja 91,17% jeb 878 no 963 delegātiem.
Šis bija Merca otrais labākais rezultāts. 2022. gadā viņš tika ievēlēts ar 94,6% balsu partijas tiešsaistes kongresā, bet šis rezultāts vēlāk tika apstiprināts balsojumā pa pastu, kurā viņš saņēma 95,3% balsu.
2024. gadā Mercs saņēma 89,8% balsu.
"Es gribētu sirsnīgi pateikties un sacīt: "Uz tālāku labu sadarbību Vācijas CDU"", pēc balsojuma sacīja Mercs.
CDU divu dienu kongress notiek laikā, kad partijai ir sācies saspringts vēlēšanu gads ar piecām federālo zemju vēlēšanām martā un septembrī. Domājams, tas veicināja partijas atbalstu Mercam.
Divās federālajās zemēs Vācijas austrumos labējo eiroskeptiķu partijai "Alternatīva Vācijai" (AfD) ir lielāks atbalsts nekā CDU.
Mercs piektdien CDU kongresā kategoriski noraidīja jebkādu partijas nostājas mīkstināšanu attiecībā uz sadarbību ar AfD, norādot, ka tā nedrīkst tikt pie varas.
"Esmu noteikti izlēmis, ka apstiprinājumu mūsu politikai meklēšu tikai mūsu valsts politiskajā centrā," paziņoja Mercs. "Tiesa, tas mūsu iespējas šobrīd sašaurina līdz koalīcijai ar SPD [sociāldemokrātiem]," viņš atzina.
Mercs uzsvēra, ka neļaus "šiem cilvēkiem no tā dēvētās "Alternatīvas Vācijai" sagraut mūsu valsti". "Šī partija nevar būt mūsu partneris."
Viņš arī norādīja, ka CDU jānovērš labējā radikālisma atgriešanos Vācijas federālo zemju valdībās.
Mercs aicināja CDU izrādīt vienotību un pieprasīja konstruktīvāku sadarbību valdošajā koalīcijā starp CDU un tās Bavārijas māsaspartijas Kristīgi sociālās savienības (CSU) bloku un SPD.
"Mums jāizkļūst no situācijas, kurā viens koalīcijas partneris izsaka priekšlikumus, kurus otrs ierasti noraida," sacīja Mercs.
Viņš sacīja, ka grib "nospraust ambiciozus mērķus" un motivēt līdzpilsoņus "panākt augstāko sniegumu".
Merca runa izpelnījās stāvovācijas, kas ilga vairāk nekā 10 minūtes. Tai aplaudēja arī bijusī kanclere no CDU Angela Merkele, kas piedalījās partijas kongresā pirmoreiz kopš kanclera amata atstāšanas.
Mercs sveica Merkeli kā pirmo no "daudziem lojāliem biedriem".
"[Vācijas] atkalapvienošanās arhitekti, kuru, protams, vadīja Helmūts Kols, nākuši no mūsu partijas CDU. Angela Merkele - jūs bijāt kanclere 16 gadus un faktiski personificējāt šo vienotību," Mercs sacīja savā runā šajā kongresā.
Attiecības starp Mercu un Merkeli ilgu laiku bija uzskatītas par saspīlētām, kopš Merkele 2002. gadā nomainīja Mercu partijas parlamentārās grupas vadītāja amatā.