Anrī Ravinskis no olimpiskajām spēlēm atgriežas ar rezultatīvu piespēli AHL mačā
Latvijas izlases uzbrucējs Anrī Ravinskis pēc Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu turnīra atgriezies Amerikas Hokeja līgas (AHL) klubā Ebotsfordas "Canucks" un piektdien izcēlās ar rezultatīvu piespēli.
"Canucks" piektdien savā laukumā ar 3:6 (2:1, 0:3, 1:2) zaudēja Hendersonas "Silver Knights", bet Ravinskis guva savu ceturto punktu sezonā.
Olimpiskajās spēlēs bez punktiem palikušais uzbrucējs šosezon AHL aizvadījis 28 mačus, kuros sakrājis četrus (2+2) punktus.
Tikmēr laukumā AHL mačos vēl neatgriezās divi citi Latvijas olimpiskās izlases uzbrucēji Dans Ločmelis un Eduards Tralmaks.
Ločmeļa pārstāvētā Providensas "Bruins" savā laukumā ar 5:2 pieveica Bellevilas "Senators", bet Grendrepidsas "Griffins" bez Tralmaka sastāvā ar 2:1 papildlaikā uzvarēja Čikāgas "Wolves".
"Griffins" ar 81 punktu 49 spēlēs ir Rietumu konferences un visas līgas līdere, bet "Bruins" ar 77 punktiem ir pirmie Austrumu konferencē. Savukārt pagājušās sezonas AHL čempionvienība "Canucks" ar 42 punktiem 52 spēlēs ir tikai 15. vietā Rietumos.