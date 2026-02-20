Nopludinātajos Krievijas ģenerāļa čatos apspriesta gūstekņu spīdzināšana un “paveiktā” dokumentēšana
Krievijas armijas ģenerālis Romāns Demurčijevs privātā sarakstē ar saviem tuviniekiem un armijas biedriem lielījies ar gūstā nonākušo Ukrainas karavīru spīdzināšanu un slepkavošanu, vēsta pētnieciskās žurnālistikas projekti "Shemi" un "Sistema", kas ieguvuši sarakstes arhīvu.
49 gadus vecais Demurčijevs vismaz līdz 2024. gada decembrim bija 20. armijas komandiera vietnieks. Atklātajos avotos nav datu par viņa pašreizējo dienesta vietu.
Izmeklēšanas gaitā žurnālisti izpētīja ģenerāļa 2022.-2024. gada sarakstes arhīvu, ko viņi saņēmuši no avota Ukrainas armijā.
Arhīvā ir ne tikai ziņas, bet arī videoieraksti un fotogrāfijas, kas liecina par Ukrainas karavīru spīdzināšanu un slepkavībām.
Tā sarakstē ar armijas biedriem un sievu ģenerālis vairākkārt pieminējis, ka ukraiņu karavīriem tiek nogrieztas ausis. Demurčijevs arī sūtījis fotogrāfijas, kurās redzamas nogrieztas ausis.
Demurčijevs bieži apspriedis izturēšanos pret karagūstekņiem ar kādu militārās pretizlūkošanas virsnieku vārdā Romāns.
2023. gada oktobrī ģenerālis viņam jautājis, ko darīt ar vienu no sagūstītajiem ukraiņiem - nogalināt vai nodot Romānam spīdzināšanai.
Romāns galu galā paņēmis gūstekni.
Sarakstē minētais ukrainis apmaiņas ceļā vēlāk atgriezies dzimtenē. Viņš apstiprinājis, ka gūstā ticis smagi sists un spīdzināts ar elektrisko strāvu.
Spriežot pēc sarakstes, Romāns pretī ģenerālim sūtīja gūstekņus un aizturētos, lūdzot viņus nogalināt.
2024. gada decembrī Demurčijevs ar saviem padotajiem apspriedis video, kurā bijušie ieslodzītie sagūsta trīs ukraiņu karavīrus un pēc tam viņus nogalina ar sapieru lāpstiņām.
No sarakstes izriet, ka Demurčijevs par šo notikumu ziņojis arī savam priekšniekam, 20. armijas komandierim ģenerālim Oļegam Mitjajevam, kas devis rīkojumu bijušos ieslodzītos apbalvot.
Kā pārliecinājās "Shemi" un "Sistema" žurnālisti, kas izpētīja saraksti, vardarbība pret karagūstekņiem un ārpustiesas slepkavības ir bieža prakse Krievijas armijā, un to sekmē arī vadība.
"Shemi" un "Sistema" ir Rietumos bāzēto mediju "Radio Brīvība" un "Nastojaščeje vremja" projekti.