Kremlis cenšas slēpt patieso nabadzības līmeni Krievijā
2025. gada beigās Krievija pārtrauca atjaunināt 115 statistikas rādītājus, tostarp mājsaimniecību ienākumus un izdevumus, kā arī ārstu un skolotāju algas.
Krievijas varas iestādes ir klasificējušas mājsaimniecību ienākumus un izdevumus, valsts sektora darbinieku algas (tostarp skolotāju, ārstu un pētnieku), sociālo pabalstu apmērus un citus datus, vēsta Ukrainas Ārējās izlūkošanas dienests (SZRU).
2025. gada beigās Krievija pārtrauca atjaunināt 115 statistikas rādītājus, tostarp mājsaimniecību ienākumus un izdevumus, kā arī ārstu un skolotāju algas. Ukrainas Ārējās izlūkošanas dienests (SZRU) uzskata, ka Kremlis cenšas slēpt patieso nabadzības līmeni valstī. Saskaņā ar izlūkdienesta datiem Krievijas varas iestādes ir izņēmušas vai rediģējušas 168 tabulas no statistikas apkopojumiem, un Vienotajā starpresoru informācijas un statistikas sistēmā vairs nav atjauninātu datu par 115 rādītājiem.
Jaunu datu vietā parādās paziņojums "pagaidām slēgts". Konkrēti, ir klasificēti mājsaimniecību ienākumi un izdevumi, valsts sektora darbinieku algas (tostarp skolotāju, ārstu, medmāsu, pētnieku un kultūras darbinieku algas), sociālo pabalstu apmēri un citi dati. Tagad nav iespējams zināt, cik daudz Krievijas mājsaimniecības tērē pārtikai, mājoklim un komunālajiem pakalpojumiem, medikamentiem un citām pamatvajadzībām.
SZRU atzīmēja, ka Krievijā atklātajos avotos vairs nav datu par "SVO" ( "speciālā militārā operācija" - tā Krievijā dēvē karu pret Ukrainu – red.). Piemēram, tiek slēprs kara veterānu skaits un bēru izdevumi. Turklāt Krievijas varas iestādes atkal ir sākušas slēpt ieslodzīto skaitu.
Vērts atzīmēt, ka ekonomiskās krīzes, pieaugošo cenu un zemo algu apstākļos krievi arvien vairāk samazina pārtikas izdevumus. 2025. gadā 31% krievu atzina, ka viņiem nepietiek naudas pārtikai. Vēl 39% krievu ziņoja par ekonomiskās situācijas pasliktināšanos savos reģionos. Izlūkdienests uzskata, ka Kremlis apzināti cenšas slēpt Krievijas ekonomikas patieso stāvokli. Tādā veidā Krievijas varas iestādes vēlas mazināt sabiedrības reakciju uz ekonomisko krīzi.