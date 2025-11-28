ASV identificējušas Krievijas militārās ekonomikas vājo vietu - Putina Ahileja papēdi
Amerikāņu pētnieku grupa "Dekleptocracy" ir paziņojusi par šauras, bet izšķirošas sankciju nišas esamību, kas spēj dot būtisku triecienu Krievijas militārajai mašīnai.
Tās ir ķīmiskas vielas, kas nepieciešamas mehānisko smērvielu un militāro riepu ražošanai, vēsta "The Guardian".
Kamēr Rietumu valdības koncentrējas uz lielākajām naftas korporācijām, bankām un kuģniecības kompānijām, šie mazpazīstamie materiāli joprojām ir Kremļa vājā vieta.
"Dekleptocracy" prezidents Kristofers Harisons, bijušais ASV Valsts departamenta ierēdnis, kas specializējas Krievijas jautājumos, šos mērķus sauc par "šauriem un mērķtiecīgiem", uzsverot, ka tie maz līdzinās naftas sankcijām un mikroelektronikas aizliegumiem, kas ir nonākuši ziņu virsrakstos.
Pēc viņa teiktā, šīs sastāvdaļas ir grūti aizstājamas, un tieši tās nodrošina militārā aprīkojuma darbību. Nesenā "Dekleptocracy" ziņojumā teikts, ka smērvielu trūkums varētu nopietni kaitēt Krievijas kaujas spējām. Tikai daži uzņēmumi pasaulē ražo šādas ķīmiskās piedevas, un gandrīz visi no tiem pārtrauca piegādes Krievijai pēc pilna mēroga iebrukuma sākuma. Tas ir izraisījis motoreļļu trūkumu, ko apstiprina daudzas sūdzības no Krievijas autobūves kopienas.
Tomēr Ķīnas uzņēmums "Xinxiang Richful" ir aizpildījis ievērojamu daļu no deficīta un, pēc analītiķu domām, piegādā Krievijai līdz pat astoņiem miljoniem kilogramu ķīmisko komponentu gadā. "Dekleptocracy" uzsver, ka "Richful" un vairāku citu mazu piegādātāju bloķēšana varētu izraisīt nopietnu smērvielu trūkumu Krievijā.
Pētnieki arī secina, ka Krievijai ir ārkārtīgi ierobežota vietējā ražošanas bāze vielām, ko izmanto militāro riepu vulkanizācijā. Tas nozīmē, ka šo piegāžu traucējumi varētu ietekmēt visu bruņumašīnu parku: no tankiem līdz kravas platformām, kas katru dienu pārvadā munīciju uz frontes līniju.
Eksperti uzskata, ka ir pienācis laiks mērķtiecīgam spiedienam uz mazāk redzamiem Krievijas ekonomikas elementiem. Nesenās ASV sankcijas pret "Rosneft" un "Lukoil" bija nozīmīgs solis, taču viņi brīdina, ka pagaidām nav datu par to efektivitāti, galvenokārt vājas kontroles dēļ pār sekundārajiem piegādātājiem.
Ilgtspējīgam sankciju režīmam ir nepieciešams ne tikai identificēt ievainojamības, bet arī efektīvi īstenot esošos pasākumus. Ukrainas un Amerikas domnīcas, tostarp "Razom We Stand", "B4Ukraine" un "C4ADS", aktīvi pēta tirdzniecības ķēdes, lai norādītu uz Kremļa ievainojamību valdību acīs.
Pēc ekspertu domām, šādas iniciatīvas regulāri atklāj jaunus spiediena punktus — tos, kas līdz šim ir palikuši zem politiskā radara. Kamēr pasaules uzmanība ir pievērsta naftai un mikroelektronikai, mazas, nepamanītas ķīmiskas vielas varētu kļūt par sviru, kas var apturēt Krievijas tankus.