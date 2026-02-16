Zelenskis: Putinam vairs nav daudz atlicis
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atgādināja, ka viņš ir daudz jaunāks par Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.
Kā Ukrainas līderis uzsvēra intervijā "Politico" Minhenes drošības konferences laikā, Putinam esot atlicis "ne tik daudz laika".
"Es esmu šeit, es esmu brīvs cilvēks. Un es esmu jaunāks par Putinu. Ticiet man, tas ir svarīgi. Viņam nav atlicis daudz laika. Paldies Dievam, ne pārāk daudz laika," viņš norādīja.
Prezidents ir arī pārliecināts, ka Krievijas diktators šobrīd atrodas sarežģītā situācijā. "Es domāju, ka arī Putins ir sarežģītā pozīcijā, jo es varu runāt ar jums, spiest rokas, es nebaidos, es gribu būt brīvs..." piebilda Zelenskis.
Kā zināms, Volodimira Zelenska dzimšanas datums ir 1978. gada 25. janvāris (šobrīd viņam ir 48 gadi). Vladimira Putina dzimšanas datums ir 1952. gada 7. oktobris (šobrīd viņam ir 73 gadi).
Iespējamā Zelenska un Putina tikšanās: eksperta vērtējums
Publicists un rakstnieks Vitālijs Portņikovs uzskata, ka Kremlī pašlaik tiek apsvērti vairāki turpmākās kara gaitas scenāriji.
Pēc viņa domām, ja Vladimirs Putins secinās, ka valsts ekonomiskie resursi ir ierobežoti un sankciju pastiprināšana kļūst par kritisku faktoru, viņš var piekrist gan personīgām sarunām ar Volodimiru Zelenski, gan aktīvās karadarbības pārtraukšanai.