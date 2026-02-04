Ukrainas izlūkdienests atklāj, cik lielu summu Kremlis iztērēja 3. februāra triecienos pret Ukrainu
Tā vietā, lai ieguldītu savas infrastruktūras attīstībā, Krievija palielina dronu un raķešu ražošanu, lai veiktu triecienus pa Ukrainas pilsētām. Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde aprēķinājusi, cik lielu summu Kremlis iztērēja 3. februāra uzbrukumiem Ukrainai.
Naktī uz 3. februāri krievu okupanti veica masveida gaisa triecienu pret Ukrainas enerģētikas objektiem, izmantojot 562 dronus un raķetes, kuru kopējā vērtība ir gandrīz 325 miljoni dolāru. Par to savā "Facebook" lapā paziņoja Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde (HUR).
Saskaņā ar Galvenās izlūkošanas pārvaldes datiem, 2026. gada 3. februārī ienaidnieks izmantoja "Geran", "Harpia" un "Gerbera" dronus, kā arī "Iskander" un "RM-48U" ballistiskās raķetes, 3M22 "Cirkon" un 3M55 "Oniks" hiperskaņas raķetes, kā arī Kh-101, 9M728 "Iskander-K" un Kh-32 spārnotās raķetes.
Šo dronu un raķešu kopējās izmaksas ir aptuveni 324,8 miljoni ASV dolāru, kas ir par 190 miljoniem ASV dolāru vairāk nekā iepriekšējās masveida Ukrainas enerģētikas infrastruktūras apšaudes laikā, ko Krievijas iebrucēji veica 20. janvārī.
Galvenā izlūkošanas pārvalde uzsvēra, ka 325 miljoni ASV dolāru būtu pietiekami, lai viena gada garumā finansētu Krievijas pilsētu Kalugu. Šī summa ir salīdzināma arī ar pusi no Krievijas Federācijas Kostromas apgabala gada budžeta.
Tā vietā, lai ieguldītu miera laikā, Kremlis palielina dronu un raķešu ražošanu triecieniem Ukrainas pilsētām un civilajai infrastruktūrai.
Jāatzīmē, ka Ukraina notriec lielāko daļu ienaidnieka gaisa mērķu. Piemēram, 3. februārī Ukrainas pretgaisa aizsardzība notrieca 450 gaisa mērķus no 562 droniem un raķetēm. Tādējādi lielākā daļa resursu (79,2%) tika izšķērdēti. Krievijas okupācijas armijas uzbrukumu Ukrainas enerģētikas objektiem 3. februārī raksturoja liela skaita "Iskander" ballistisko raķešu izmantošana. Pretgaisa aizsardzības sistēmām ir grūtības pārtvert šādas raķetes, jo tās lido lielā ātrumā pa ballistisko trajektoriju. Krievijas gaisa trieciens Ukrainā 3. februāra naktī pārkāpa enerģētikas pamieru, ko ar ASV prezidenta Donalda Trampa starpniecību panāca Kijiva un Maskava. Tas ilga trīs dienas, lai gan bija paredzēts, ka tas ilgs nedēļu. Šī ir otrā reize, kad Krievija ir pārkāpusi enerģētikas pamieru: pirmā reize bija 2025. gada pavasarī.