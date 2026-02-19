Spļauj ēdienā, demolē Kolizeju: Kremlis gāž dezinformācijas plūsmas par ukraiņiem Milānā
Krievijā ir ļoti sarūgtināti un aizvainoti par to, ka valsts ir izslēgta no dalības ziemas olimpiskajās spēlēs, kuras tagad notiek Itālijā. Tie aptuveni desmit krievu sportisti, kuriem ir atļauts piedalīties sacensībās bez karoga un pat bez valsts pieminēšanas, protams, netiek ņemti vērā.
Tāpēc Kremlis organizēja masveida dezinformācijas uzbrukumu šim sporta notikumam. Galvenais mērķis melu plūsmām, protams, ir Ukrainas delegācija.
Milānas–Kortīnas ziemas olimpiskās spēles Itālijā pakļautas nepārtrauktam Krievijas dezinformācijas uzbrukumam. Amerikāņu jaunuzņēmums, kas specializējas cīņā pret dezinformāciju, “NewsGuard” jau ir saskaitījis 28 viltotus video un attēlus, kuros laikā tikai no 2026. gada 30. janvāra līdz 10. februārim tika izplatīta nepatiesa informācija par Ukrainas delegāciju.
Tie kopumā sasnieguši divus miljonus skatījumu sociālajos tīklos, jo īpaši “Telegram”, un par tiem publicēti vairāki raksti “Pravda” tīklā – viltotu ziņu vietņu tīklā, kas organizēts, lai izplatītu Krievijas propagandu un viltus ziņas. Daļa no šīs nepatiesās informācijas pat tika pārpublicēta īstos Krievijas medijos bez to autentiskuma pārbaudes.
Nepatiesa informācija
Ukrainas ēdināšanas personāls olimpiskajās spēlēs it kā spļaujot ēdienā. Ukrainas sportistu antidopinga kontrole esot atvieglota. Ukraiņi izmantojot spēles, lai izvairītos no militārā dienesta. Reperis Snoop Dogg – kurš apmeklēja Milānas–Kortīnas olimpiskās spēles un atspoguļoja Parīzes spēles amerikāņu kanālam NBC – esot atteicies fotografēties ar Ukrainas delegāciju, kuru viņš uzskatot par “nacistisku”. Ukraiņi it kā nodarbojušies ar vandalismu Kolizejā vai protestējuši pret spēlēm. Tik daudz nepatiesu ziņu konstatējis “NewsGuard”.
Viens no visraksturīgākajiem gadījumiem ir manipulēta reportāža no Kanādas televīzijas kanāla CBC. Tajā redzama žurnāliste, kura kameras priekšā iepazīstina ar olimpisko ciematu. “Šeit ir sportistu ciemats Milānā. Tas nav īpaši liels ciemats,” žurnāliste skaidro angļu valodā. “Vasaras olimpiskajās spēlēs ciemats vienmēr ir lielāks. Taču šis ciemats šoreiz ir īpaši mazs, jo ir vairāki ciemati. Sportisti uzturas sešās vietās, kas izvietotas Milānas–Kortīnas zonā.”
Pēc tam viņa turpina: “Šeit, Itālijā, ir ņemtas vērā visas Francijā pieļautās kļūdas. (..) Parīzē Ukrainas sportisti bija ārkārtīgi toksiski, izraisīja konfliktus ar citiem sportistiem. Šeit, Itālijā, tika nolemts viņus izmitināt pēc iespējas tālāk no pārējiem, lai viņu izraisītie konflikti netraucētu citu valstu komandām, kas gatavojas sacensībām.”
Taču tas ir nepatiesi. Ukrainas sportisti patiesībā ir izmitināti vienā no galvenajām ēkām, tajā pašā stāvā, kur Spānijas sportisti. Video, kas krievu valodā veidotajos “Telegram” kanālos sasniedzis vairāk nekā 500 000 skatījumu, par kuru publicēti četri raksti “Pravda” tīklā un kuru atspoguļojuši arī īsti Krievijas mediji, ir manipulēts ļoti izsmalcinātā veidā. Pirmās sekundes, kurās žurnāliste runā par ciemata lielumu, ir īstas. Tās nāk no patiesas reportāžas, ko pārraidīja kanāls CBC. Taču nākamās sekundes, kad žurnāliste sāk runāt par Francijā it kā pieļautajām “kļūdām” un Ukrainas sportistu “toksiskumu”, ir viltotas. Žurnāliste ir aizstāta ar viņas dubultnieci, kas ģenerēta ar mākslīgo intelektu.
Mediju identitāšu ļaunprātīga izmantošana
Tika ļaunprātīgi izmantotas arī citu mediju, tostarp “Reuters”, “Euronews” un Itālijas laikraksta “Il Fatto Quotidiano”, identitātes, kā arī valdības iestāžu, piemēram, Itālijas veselības ministrijas, identitātes.
Īsta medija identitātes izmantošana, lai tā vārdā izplatītu nepatiesu informāciju, dažu gadu laikā ir kļuvusi par klasisku prokremliskās dezinformācijas metodi. To varēja novērot jau Parīzes 2024. gada olimpisko spēļu laikā, kad Krievijas sportisti kara Ukrainā dēļ jau bija izslēgti no spēlēm, kas izraisīja Krievijas dusmas un dezinformācijas vilni. Tā ir raksturīga arī citām Krievijas dezinformācijas operācijām. Piemēram, bēdīgi slavenai operācijai “Matrjoška”.
“Sagatavošanās mēnešos pirms 2026. gada olimpiskajām spēlēm “Matrjoškas” viltotās reportāžas parasti izplatījās tikai dažos prokremliskos Telegram kanālos krievu valodā,” norāda “NewsGuard”. “Tomēr, tuvojoties spēlēm, šie apgalvojumi sāka iegūt popularitāti, izplatoties lielākā skaitā “Telegram” kanālu un vairākos anonīmos “X” kontos.”
“NewsGuard” “konstatēja, ka “Matrjoškas” apgalvojumi par olimpiskajām spēlēm jau ir radījuši 17 rakstus astoņās valodās, tostarp itāļu, franču un čehu valodā, tikai Pravda tīklā, kas ir tuvs Kremlim. Šie apgalvojumi, kas izriet no “Matrjoškas” izplatītās viltus informācijas, kā apstiprināti fakti tika pārņemti arī galvenajos Krievijas medijos un politisko komentētāju izteikumos, kas šāda veida ietekmes operācijām ir reti sastopami.”
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas "Spļauj ēdienā, demolē Kolizeju: Kremlis gāž dezinformācijas plūsmas par ukraiņu sportistiem Milānā" saturu atbild Izdevniecība Rīgas Viļņi.