Zelenskis ironizē par Putina apsēstību ar karu un rakņāšanos vēsturē, iesaka pamieru saistīt ar vēlēšanām pašā Krievijā
Kaut arī Krievijas diktators Vladimirs Putins sevi redz kā caru, patiesībā viņš ir kara vergs, sestdien uzrunā Minhenes drošības konferencē sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Vienlaikus viņš ironiski ieteica kā pamiera nosacījumu prasīt vēlēšanas pašā Krievijā.
Ukraine is ready to offer Russia a ceasefire if they hold elections Zelensky said. pic.twitter.com/9ISx5nY5e6— WarTranslated (@wartranslated) February 14, 2026
Jāpiebilst, ka "jurists", Krievijas diktators Vladimirs Putins un viņa sulaiņi ļoti mīl norādīt uz 2019. gadā ievēlētā Zelenska neleģimitāti, jo 2024. gadā nenotika Ukrainas konstitūcijā paredzētās prezidenta vēlēšanas, "aizmirstot", ka Ukrainā kopš Krievijas invāzijas dienas 2022. gada 24. februāra darbojas kara stāvoklis, kura laikā ar likumu aizliegts rīkot vēlēšanas. Tikmēr pašā Krievijā Putins ar juridiskiem trikiem turas pie varas kopš 2000. gada. Vispirms viņš 2008. gadā sarīkoja "rokādi" ar Dmitriju Medvedevu, bet 2020. gadā vispār "tautas nobalsošanā" grozīja konstitūciju, lai no jauna sāktu skaitīt prezidenta termiņus. Savukārt prezidenta "vēlēšanas" Putina Krievijā vienmēr bijušas teātris ar rūpīgi atlasītiem nekaitīgiem "konkurentiem", bet pēdējās "vēlēšanās" 2024. gadā vispār nepielaida pēdējo "oponentu" Borisu Nadeždinu.
"Putinu vairs neinteresē nekas cits", kā tikai karš, sacīja prezidents."Viņš nevar iedomāties dzīvi bez varas un pēc varas. Normālas lietas viņu neinteresē." "Viņš lielākā mērā konsultējas ar Pēteri I un Katrīnu Lielo nekā ar kādu no patlaban dzīvajiem," uzsvēra Zelenskis. "Tagad viņa uzmanības centrā ir Ukraina, bet viņš neatteiksies no citām Eiropas valstīm, jo viņš nevar atteikties no pašas kara idejas." "Viņš sevi uzskata par caru, bet patiesībā viņš ir kara vergs. Un, ja viņš nodzīvos vēl desmit gadus, karš atgriezīsies un kļūs lielāks."
"Tāpēc Ukrainai un Eiropai ir nepieciešamas stingras drošības garantijas. Šīm garantijām jānāk pirms miera līgumiem," sacīja Zelenskis. "Mēs zinām, ka ASV prezidents Donalds Tramps mūs dzird, Kongress mūs dzird un ASV tauta mūs dzird, mēs esam pateicīgi par īstu palīdzību."
ASV "pārāk bieži" runā par iespējamu Ukrainas piekāpšanos, lai panāktu mieru, bet nerunā par piekāpšanos, ko varētu darīt Krievija, konferencē Minhenē sacīja Zelenskis.
Kā sacīja Ukrainas prezidents, viņš nedaudz jūt spiedienu no ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas, lai ātrāk izbeigtu karu, arī uz piekāpšanos rēķina. Ukraina vēlas ātrāk panākt mieru, taču šim mieram jābūt cienīgam, uzsvēra Zelenskis.
Ukraina nav gatava atkāpties no tās kontrolētās Donbasa teritorijas, bet ir gatava apsvērt kompromisu - brīvas ekonomiskās zonas izveidi šajā teritorijā, sacīja prezidents. "Jautājums ir, ko krievi ir gatavi darīt? No Krievijas puses mēs nedzirdam nekādu kompromisu," norādīja Zelenskis.
Runājot par iespēju Ukrainā sarīkot vēlēšanas, prezidents sacīja, ka tam nepieciešams divu mēnešu pamiers.
Zelenskis pauda cerību, ka nākamnedēļ Ženēvā gaidāmās sarunas būs nopietnas, taču sacīja, ka iepriekš šķitis, ka puses šādās sarunās runā "par dažādām lietām".
Vienā paneļdiskusijā ar Zelenski piedalījās arī NATO ģenerālsekretārs Marks Rute, un alianses vadītājs pauda skepsi par Ženēvā gaidāmo sarunu Krievijas delegācijas sastāvu, norādot, ka to atkal vadīs Vladimirs Medinskis. "Putins atkal sūta šo vēsturnieku uz sarunām Ženēvā, kur viņš lasīs lekcijas ukraiņiem par Zviedriju," prognozēja Rute.