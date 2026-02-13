Tramps sūta uz Tuvajiem Austrumiem vēl vienu aviācijas bāzes kuģi
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņoja, ka sūta uz Tuvajiem Austrumiem vēl vienu aviācijas bāzes kuģi, un brīdināja, ka tā būs "slikta diena Irānai", ja tā nespēs panākt vienošanos par savu kodolprogrammu.
"Gadījumā, ja mums neizdosies noslēgt vienošanos, mums tas būs vajadzīgs," Tramps sacīja žurnālistiem Baltajā namā, atbildot uz jautājumu par ziņām, ka ASV aviācijas bāzes kuģis "Gerald R. Ford" tiks pārvietots no Karību jūras reģiona uz Tuvajiem Austrumiem.
"Tas dosies ļoti drīz. Mums tur ir viens, kas tikko ieradās. Ja mums tas būs vajadzīgs, mēs to sagatavosim, ļoti liels spēks," klāstīja Tramps.
Kā sacīja ASV prezidents, viņš tic, ka sarunas ar Irānu būs veiksmīgas, bet piebilda: "Ja tās nebūs veiksmīgas, Irānai tā būs slikta diena, ļoti slikta."
ASV līderis jau ir nosūtījis uz Tuvajiem Austrumiem aviācijas bāzes kuģi "Abraham Lincoln".
Četri kuģi, ko vada pasaulē lielākais aviācijas bāzes kuģis "Gerald R. Ford", atrodas Karību jūras reģionā, kur ASV spēki janvārī sagūstīja Venecuēlas prezidentu Nikolasu Maduro.
Paredzams, ka tie atgriezīsies savās mītnes ostās tikai aprīļa beigās vai maija sākumā, vēsta laikraksts "New York Times".
Sākotnēji Tramps Teherānai draudēja ar militāru iejaukšanos saistībā ar Irānā decembra beigās un janvāra sākumā notikušo protestu apspiešanu, taču pēdējā laikā Teherānai tiek draudēts tikai kodolsarunu kontekstā.
Irāna un Savienotās Valstis pagājušajā nedēļā Omānā rīkoja sarunas par kodoljautājumu. Jaunu sarunu datumi vēl nav noteikti.