VIDEO: Šanhajā netālu no metro būvlaukuma iegrūst milzīga bedre, darbinieki metas glābt dzīvības
Soctīklos publicēts šokējošs video no Ķīnas. Tajā redzams, ka Šanhajā pēkšņi izveidojas milzīga bedre, kas aprij daļu no ceļa. Tas izraisījis gan sazvērestības teoriju vilni, gan skepsi, ņemot vērā, ka tas pilsētā nav pirmais gadījums.
Bedre norija lielu ceļa posmu. Sabrukums notika Šanhajas Minhangas rajonā 2026. gada 12. februāra rītā.
Ūdens noplūde
Tā radās ūdens noplūdes dēļ, par ko tika ziņots iepriekšējā dienā, 11. februārī, jaunās Dzjaminas metro līnijas vairoga tunelēšanas laikā Cjiksina ceļa stacijā.
Tiek ziņots, ka Ķīnas dzelzceļa tuneļu grupas darbuzņēmēji trešdien ap plkst. 10:30 būvēja līniju, kad objektā ieplūda gruntsūdeņi.
Valsts īpašumā esošais projekta uzraugs "Shanghai Shentie Investment Co." izsludināja steidzamu paziņojumu vakarā: "Notika lokāla noplūde... aktivizēta ārkārtas reaģēšana, cietušo nav."
Ceļi tika slēgti. Taču zeme iebruka
Līdz nākamajam rītam izveidojās milzīga iegruvuma bedre — desmitiem metru garumā un pietiekami dziļa, lai aprītu pagaidu darba vietas nojumi, laternu stabus un bruģa gabalus.
Video redzamas plaisas, kas pirms zemes sabrukšanas vijas pāri ceļam, paceļot debesīs putekļu mākoni un strādnieki, kas metas bēgt. 10 līdz 20 metrus platā iegruvuma dēļ daļa no ceļa pazuda dažu sekunžu laikā.
Vietējās varas iestādes apstiprināja, ka nav ievainoto vai bojāgājušo.
Šanhajas Šentunas metro grupa ziņu aģentūrām pavēstīja, ka skartā zona ir tieši tā pati noplūdes vieta iepriekšējā dienā, kas tagad ir pilnībā norobežota izmeklēšanai un remontam.
Brigādes ielēja betonu, lai to stabilizētu, un piesardzības nolūkos īslaicīgi evakuēja tuvumā esošos birojus un dzīvokļus.
Pilsēta, kas būvēta uz mīkstām Jandzi deltā esošajām augsnēm, saskaras ar hroniskiem iegrimšanas riskiem, ko veicina gruntsūdeņu ieguve, smagi būvniecības darbi un novecojuši cauruļvadi.
Šī nav pirmā reize
Līdzīgs 10 kvadrātmetru liels sabrukums netālu notika arī 2023. gada augustā.
Vietējie mediji to ātri atspoguļoja. "New Beijing News" sīki aprakstīja "atkārtoto sabrukumu" pēc noplūdes.
"Hong Kongas HK01" publicēja video kadru. Dienvidu tīkls ziņoja, ka līdz vakaram brigādes tukšumu aizpildīja ar cementu.
Pat valsts atbalstītie "WeChat" konti, piemēram, "Shanghai Shentie", dokumentēja noplūdes reakciju.
Ķīnas žurnālistu tiešsaistes ziņojumi apstiprina, ka notikums notika tiešraidē.
Šanhaja izvairījās no traģēdijas, ātri noslēdzot zonu. Remonts ir uzsākts, un metro projekts turpinās.
Šie "pēkšņie" iegruvumi pilsētā, kas steidzas attīstīties uz nestabilas zemes, kalpo kā skarbs atgādinājums: infrastruktūras ātrums dažreiz pārsniedz tās drošību.