Maskavas policija veic reidu metāla koncertā, cīnoties ar neeksistējošu “sātanisma kustību”
Krievijas metāla grupa "Nechist" un tās fani kļuvuši par jaunākajiem Kremļa uzsāktās cīņas pret tā dēvēto “sātanismu” upuriem. Sestdien, 7. februārī, valsts kontrolētie mediji ziņoja, ka Maskavas policija veikusi reidu un slēgusi grupas koncertu, apgalvojot, ka tajā izmantoti "ekstrēmistiski simboli".
Koncerts, kas notika Maskavas naktsklubā "Eclipse" tika aizturēti vismaz desmit cilvēki, vēsta tādi Kremļa mediji kā "Izvestija", "REN TV" un "Telegram" kanāls "112". Taču par apsūdzībām, kas pret aizturētajiem būtu izvirzītas, līdz šim brīdim nav ziņots. Jāpiemin, ka līdzās "Nechist" 7. februārī uz skatuves kāpa arī Maskavas grupas "Neargroth", "Arcanorum Astrum" un "BalsamatoR".
Publicētajos video manāms, ka grupas dalībnieki, kuru koncerts tika izziņots jau decembrī, tiek aizturēti, kamēr viņiem uz sejas redzams skatuves grimms. Bet uz likumsargu jautājumiem - kāda ir mūzikas tematika, grupas "BalsamatoR" dalībnieks atbild: “Pārsvarā par morgiem.”
In russia a birthday celebration of the black metal band "Nechist" got raided, they are all suspected of "Satanism" 😆 pic.twitter.com/A1tOFeTbNc— Kvist (@kvistp) February 8, 2026
Jāpiebilst, ka laikā, kad Krievija cīnās ar metāla subkultūru, dēvējot mūziķus un grupas fanus par "sātanisma kustības dalībniekiem", patiesi sātanisti Krievija tiek apžēloti, ja tie piekrīt doties uz fronti un slepkavot ukraiņus. Jau ziņots, ka Krievijas likumsargi 2023. gadā no cietuma atbrīvoja Nikolaju Ogolobjaku, kuru viņa sekotāji sauca par "grāfu".
Ogolobjaks 2008. gadā nonāvēja četrus pusaudžus - Olgu Puhovu, Annu Gorohovu, Andreju Sorokinu un Varvaru Kuzminu. Slepkava kopā ar kādu citu domubiedru vārdā Aleksandrs Voronovs, kuram iesauka bijusi "Hitlers", diviem no upuriem nogrieza galvas, izgrieza sirdis un mēles. Saskaņā ar tiesas rīcībā nonākušajiem materiāliem, orgāni pēcāk izcepti un apēsti. Tikmēr kādu citu upuri Ogolobjaks sadūris ar nazi 666 reizes - par godu tā saucamajam "sātana skaitlim". Dūrienus viņš skaitījis skaļā balsī.
Ogolobjakam par noziegumiem piesprieda 20 gadus aiz restēm, taču pusgads, kuru noziedznieks pavadīja šaujot uz ukraiņiem, brīvību sagādāja viņam priekšlaicīgi, ar Vladimira Putina amnestiju.