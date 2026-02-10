Zemes klēpī guldīts netālu no Rīgas bojāgājušais Kanādas karavīrs
Pirmdien Vudlendas kapsētā uz Kanādas karavīra Sebastiana Halmadžiana, kurš 29. janvārī Latvijā gāja bojā, apbedīšanu pulcējās desmitiem cilvēku.
Jau vēstīts, ka 24 gadus vecais Kanādas karavīrs Sebastiāns Halmadžians, kurš 29. janvārī netālu no Rīgas gāja bojā, nāves brīdī pildīja dienesta pienākumus, medijam "CTV News" apstiprināja Kanādas Apvienoto operāciju pavēlniecības Sabiedrisko attiecību nodaļa.
Apstākļi, kādos iestājusies viņa nāve, šobrīd tiek izmeklēti, vēsta CBC.
Ceremonijas laikā teritoriju apsargāja policijas darbinieki, novirzot apmeklētājus doties kājām, jo autostāvvietas bija pārpildītas.
Nedaudz pirms pulksten 12.00 pēc Austrumkanādas laika Halmadžiana ar valsts karogu apklāto zārku kapsētā ieveda armijas transportlīdzeklis, ko pavadīja desmitiem karavīru pilnā formas tērpā.
Daļa karavīru, kuri pildīja zārka nesēju pienākumus, izcēla zārku no transportlīdzekļa, uzlika to uz pleciem un lēni nesa pāri sniegotam laukam uz apbedīšanas vietu.
Godināšanas ceremonijā Sebastianam Halmadžianam tika veltīts 21 zalves salūts, pēc kura dūdinieks nospēlēja dziesmu "Amazing Grace".
Īsās ceremonijas noslēgumā karogs, ar kuru bija pārklāts Halmadžiana zārks, tika svinīgi salocīts un pasniegts viņa tuvākajiem ģimenes locekļiem, kuri sēdēja turpat netālu.
Ģimene pieņēma draugus bēru namā
"Ģimenes vārdā viņi izsaka dziļu pateicību par jūsu labajiem vārdiem, atbalstu un klātbūtni šajā grūtajā laikā," teikts paziņojumā. Ar Kanādas karogu apklātais zārks ar Halmadžiana mirstīgajām atliekām 3. februārī ieradās Kanādas bruņoto spēku bāzē Trentonā, Ontārio provincē.
Kad Halmadžians gāja bojā, viņš atradās savā pirmajā dienesta norīkojumā, CBC pastāstīja viņa tēvs Alins Halmadžians. Viņš sacīja, ka dēlam patika dienests kā ložmetējniekam, dienējot 5. Kanādas divīzijas atbalsta bāzē Geidžtaunā, Oromokto pilsētā Ņūbransvikas provincē.
Pagājušajā gadā Halmadžians palīdzēja dzēst ugunsgrēkus Ņūfaundlendā un Labradorā un bija lepns kalpot citiem kanādiešiem, kuriem nepieciešama palīdzība, sacīja viņa tēvs.
Hamiltonas Austrumu–Stounikrīkas apgabala parlamenta deputāts Neds Kurucs nesen CBC sacīja, ka Halmadžiana nāve ir "absolūti briesmīga" un "traģēdija" Stounikrīkas kopienai.
Kurucs ģimeni pazīst personīgi un Halmadžianu zināja jau kopš piecu gadu vecuma. "Sebastians bija dzīvespriecīgs," sacīja Kurucs. "Viņš bija patiešām, patiešām gudrs puika."
Jau ziņots, ka ceturtdien, 29. janvārī, netālu no Rīgas miris karavīrs, artilērists Sebastiāns Halmadžians, kurš bija izvietots misijā "Operation Reassurance" Latvijā un dienēja Kanādas vadītajā NATO Daudznacionālajā brigādē, paziņojuši Kanādas bruņotie spēki.
24 gadus vecais Sebastiāns savu dzīvi veltīja dienestam bruņotajos spēkos un dienēšana armijā bija viņa bērnības sapnis, medijam "CTV News" norāda viņa tēvs Alins Halmadžians. "Vēl otrdien viņš man teica, cik ļoti ir priecīgs tur būt un kalpot savai valstij," pauda vīrieša tēvs. "Viņš bija lepns, ka pārstāv Kanādas bruņotos spēkus. Viņš mīlēja katru minūti, ko pavadīja dienestā," pauda Halmadžians, norādot, ka dēls viņam bija viss šajā dzīvē.
Saskaņā ar Kanādas bruņoto spēku (CAF) paziņojumu Sebastiāns Halmadžians, kurš nāca no Hamiltonas, militārajā dienestā bija gandrīz trīs gadus, un šī bija viņa pirmā misija ārpus Kanādas.
Kanādas Apvienoto operāciju pavēlniecības Sabiedrisko attiecību nodaļa "CTV News" apstiprināja, ka Sebastiāns nāves brīdī pildīja dienesta pienākumus, tomēr konkrētāku informāciju par nāves cēloni nesniedza. Kanādas bruņotie spēki norādīja, ka "nav nekādu pazīmju, ka šis incidents radītu paaugstinātus draudus citu ārvalstīs dislocēto karavīru drošībai".
Latvijas Valsts policija sadarbībā ar Kanādas bruņoto spēku militāro policiju šobrīd par notikušo veic izmeklēšanu. Tikmēr vīrieša tēvs norāda, ka pēdējo reizi ar dēlu runāja dažas dienas pirms viņa nāves — 22 minūtes ilgā telefonsarunā, kurā Sebastians šķita pacilāts un pauda gandarījumu par savu darbu. Pirms došanās uz Latviju Sebastiāns pagājušajā vasarā tika nosūtīts uz Kanādas Ņūfaundlendas un Labradoras provinci, kur palīdzēja vietējiem ugunsdzēsējiem cīņā ar nekontrolējamiem meža ugunsgrēkiem, kuru dēļ simtiem cilvēku bija spiesti pamest savas mājas.