Raimonds Čudars atlaiž Rēzeknes mēru Aleksandru Bartaševicu
Otrdien, 10. februārī, viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs ar rīkojumu ir atstādinājis Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševicu no amata pienākumu pildīšanas. Lēmums pieņemts, ņemot vērā, ka Aleksandram Bartaševicam nav izsniegta speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam.
Domes priekšsēdētāju uzskata par atstādinātu no amata pienākumu pildīšanas ar rīkojuma publicēšanas dienu "Latvijas Vēstnesis".
Kā ziņots, ministrs aizvadītajā nedēļā pieprasīja Rēzeknes mēru atkāpties no amata, jo viņš nav saņēmis pielaidi valsts noslēpumam, tomēr Bartaševičs līdz šim brīdim turpināja vadīt domi.
Nepiekrītot atkāpties, viņam piecu darbdienu laikā bija jāiesniedz rakstveida paskaidrojums ministram. Šis termiņš aprit šodien.
Pēc tam, kad kļuva zināms par pielaides nepiešķiršanu Rēzeknes mēram, viņš uz aģentūras LETA zvaniem neatbildēja.
Aizvadītajā ceturtdienā Bartaševičs arī domes sēdē nepaskaidroja, kāpēc nav atkāpies no amata. Lūgts to darīt, politiķis vien sacīja, ka šis jautājums nav saistīts ar sēdes darba kārtību, tāpēc viņš atbildi nesniegs. "Man ir tiesības to darīt [vadīt domes sēdi]," pauda Bartaševičs.
Savukārt sociālajos tīklos viņš paziņoja, ka "nekur neaiziet".
Likumā minēti septiņi punkti, kāpēc personai tiek liegta pieeja valsts noslēpuma objektiem. Likums paredz, ka pielaidi nevar izsniegt, piemēram, ja personas rīcībspēja ir ierobežota likumā noteiktajā kārtībā. Tāpat pielaidi nevar izsniegt, ja persona bijusi PSRS vai kādas ārpus NATO un Eiropas Savienības esošas dalībvalsts drošības dienesta darbinieks vai aģents.
Pieeja valsts noslēpuma objektiem tiek liegta arī personai "par kuru pārbaudes gaitā ir konstatēti fakti, kas dod pamatu apšaubīt tās uzticamību un spēju saglabāt valsts noslēpumu", kā arī personai, kurai konstatēti psihiski un uzvedības traucējumi, tai skaitā traucējumi alkohola vai narkotiku lietošanas dēļ.
Tāpat ziņots, ka Bartaševičs ir apsūdzēts krimināllietā par ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanu, kā arī par to, ka viņš 16 gadus valsts amatpersonas deklarācijās apzināti nenorādīja ziņas par ārzemēs iegādātu īpašumu un citiem ienākumiem lielā apmērā. Vidzemes rajona tiesa Gulbenē lietu plāno turpināt skatīt martā.