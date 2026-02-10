Skandāls olimpiādē: Kanādas mūziķis pārmet olimpiskajai čempionei viņa mūzikas izmantošanu bez atļaujas
Kanādiešu mūziķis Sebs Makinnons publiski apsūdzējis ASV olimpisko čempioni daiļslidošanā Emberu Glenu par viņa mūzikas izmantošanu bez atļaujas 2026. gada Milānas–Kortīnas ziemas olimpiskajās spēlēs.
Skandāls izcēlās pēc tam, kad 26 gadus vecā Glena svētdien, 8. februārī, sacensību brīvās programmas ietvaros [komandu sacensībās] slidoja Makinnona dziesmas "The Return" pavadībā.
“Tikko uzzināju, ka olimpiskā daiļslidotāja savā programmā bez atļaujas izmantojusi vienu no manām dziesmām,” neilgi pēc sacensībām vietnē "X" sašutumu pauda mūziķis. “Priekšnesums tika translēts visā pasaulē… Vai šī olimpiskajās spēlēs ir ierasta prakse?” retoriski vaicāja Makinnons.
Mediji "NBC" un "DFW" ziņo, ka atbildība par izmantotās mūzikas atbilstību autortiesību prasībām gulstas uz pašu sportistu pleciem. Savukārt medijs "Associated Press" norāda, ka Glena dziesmu "The Return" savā brīvajā programmā izmantojusi jau pēdējos divus gadus.
Vēlāk Makinnons vietnē "X" publicēja jaunu ierakstu, atzīstot, ka interneta kopiena sniegusi viņam skaidrojumu par situāciju. “Man ar ierakstu kompāniju ir noslēgta vienošanās, ka tikai es pats drīkstu sniegt atļauju savas mūzikas licencēšanai. Es domāju, ka, tā kā dziesma izskanēja televīzijā, uz to attiecas sinhronizācijas licence. Taču izskatās, ka šeit noteikumi ir līdzīgi kā dziesmu izmantošanai radio [proti, dziesmu licencēšana olimpiādē notiek kolektīvās licencēšanas ceļā, nevis saskaņojot ar autoru]? Prieks labāk šo sistēmu saprast,” viņš rakstīja.
Drīz pēc tam mūziķis arī pauda atbalstu sportistei: “Un turklāt viņa olimpiskajās spēlēs izcīnīja zeltu??? Vislielākie sveicieni par sasniegumu!” viņš piebilda, pievienojot sarkanas sirds emocijzīmi.
Jāpiemin, ka Emberas sniegums palīdzēja ASV izlasei komandu sacensībās kopvērtējumā izcīnīt zeltu. Amerikāņi sacensības noslēdza ar 69 punktiem, gūstot par vienu punktu vairāk nekā japāņi. Bronzas medaļu ar 60 punktiem guva Itālija.