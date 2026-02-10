Divas valstis kavē jaunās Eiropas naftas sankcijas pret Krieviju
Grieķija un Malta kļuvušas par galveno šķērsli Eiropas Savienības priekšlikumam aizstāt Krievijas naftas cenu ierobežojumus ar aizliegumu sniegt pakalpojumus, kas nepieciešami degvielas transportēšanai, vēsta ziņu aģentūra "Bloomberg", atsaucoties uz avotiem.
Grieķija un Malta pirmdien ES vēstnieku sanāksmē, kur tika prezentētas jaunās sankcijas, pauda bažas par šo soli. Valstis pauda bažas, ka priekšlikums varētu ietekmēt Eiropas kuģniecības nozari un enerģijas cenas, stāsta avoti.
Abas valstis arī lūdza paskaidrojumus par priekšlikumiem piemērot sankcijas ārvalstu ostām par Krievijas naftas pārkraušanu un pastiprināt kuģu pārdevēju uzraudzību, lai samazinātu kuģu skaitu, kas nonāk Krievijas flotē.
Grieķijas valdības pārstāvis atteicās sniegt komentārus. Maltas valdības pārstāvis Briselē Nestors Laivera sacīja, ka valsts ir "iesaistīta tehniskajās diskusijās, lai nodrošinātu, ka galarezultāts var tikt īstenots".
Pagājušajā nedēļā Eiropas Komisija ierosināja aizstāt pašreizējos cenu griestus Krievijas naftas pārdošanai ar aizliegumu sniegt pakalpojumus, kas nepieciešami tās transportēšanai.
Šis priekšlikums ir ES 20. sankciju paketes centrālais elements. ES sankciju apstiprināšanai nepieciešams visu dalībvalstu atbalsts, un pirms to pieņemšanas tās var tikt mainītas. ES plāno pabeigt darbu pie jaunās sankciju paketes līdz februāra beigām.