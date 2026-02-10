Skolotājs Sarkandaugavas pamatskolā sakrata un nolamā 7. klases skolēnu. Notikušais sabiedrībā izraisa pretrunīgu reakciju. VIDEO
Skaļu ažiotāžu sabiedrībā izraisījis ziņu raidījuma "Bez Tabu" sižets, kurā redzams kā Rīgas Sarkandaugavas pamatskolas Vēstures un sociālo zinību skolotājs pamatīgi sakrata un nolamā 7. klases skolēnu.
Video raidījumam iesūtīja vecāki, kas cēla trauksmi par vardarbīgo skolotāja uzvedību. Īsajā video redzams kā skolotājs pieiet pie zēna, kurš stundas laikā stāv kājās, pieķeras skolēnam pie krāgas, sakrata viņu un iesaucas: "Tu vari nomierināties?! Idiots!"
“Jau gadiem notiek skolēnu fiziska ietekmēšana un vardarbības atbalstīšana arī audzēkņu starpā. Viss vienmēr tiek noklusēts, sociālais pedagogs ir uz vienu roku ar varmākām. Pielikumā video! Lūdzu palīdziet saukt pie atbildības šos nepedagogus,” raidījumam norādīja vecāki, kas iesūtīja raidījumam 8 sekunžu garo video.
Tikmēr "Bez Tabu" rīcībā nonāca krietni garāks video no tās dienas notikumiem, kurā redzams, ka mācību stundas laikā viens no audzēkņiem uzvelk kapuci un pārvietojas pa klasi. Darbībās iestaistās arī kāda meitene, taču skolotājs par savu klātbūtni liek manīt vien tikai pēc nepilnas minūtes.
Latvijas iedzīvotāju reakcija uz notikušo nav bijusi tāda, uz kādu video iesūtītāji, iespējams, bija cerējuši. "Un kurš tic, ka tas viss nebija speciāli provocēts? Filmēšana gatavībā, audzēknis kājās, video apgriezts - bez konteksta. [...] Zēns vismaz minūti staigā pa klasi stundas laikā ar kapuci un muļķojas? NOPIETNI? Tādu vajag dzīt ārā no klases un pie direktora!" vietnē "Facebook" norāda Gatis.
"Bērni atļaujās kaitināt un izvazāt mēslos skolotājus,un bērni zin ka viņiem par to nekas nebūs. Žēl pedagoga," pauž Kristīne. "Skolai nav jāaudzina , bet gan jāizglīto bērni. Vecāki, kuri redz šo sižetu attopieties- jums ir pienākums audzināt un atbildēt par saviem “izcilniekiem”!" piebilst Daiga. Bet Iveta piebilst, ka "Daugavpils Iespēju vidusskolā bijis līdzīgs gadījums". "Tikai tur bija meitene un divas skolotājas, un viņas meiteni nesita, tikai centās savaldīt. Direktore Brokāne gāja vecāku pavadā un abas skolotājas atlaida, kaut visa pilsēta stāvēja un krita par viņām."
Skolas direktoru konkrētais pedagogs informēja uzreiz pēc notikušā. Vēstures un sociālo zinību skolotājs nupat bija izturējis pārbaudes laiku. Par notikušo informētas arī atbildīgās iestādes, Bērnu aizsardzības centrs šobrīd no komentāriem atturas, esot nepieciešams iegūt vēl papildus informāciju.
Rīgas Sarkandaugavas pamatskolas direktors Guntars Jirgensons raidījumam "Bez Tabu" norāda, ka "ne direktors, ne skolotājs, ne tehniskie darbinieki nedrīkst skolās būt ar vājiem nerviem". "Šis skolotājs nupat atnāca pie mums strādāt, nupat beidzās pārbaudes laiks, šķiet, ka vēl vienu nedēļu paspēja nostrādāt," skaidro Jirgensons.
Incidentā iesaistītais skolotājs pēc notikušā ir uzrakstījis atlūgumu un direktors to ir pieņēmis. Tikmēr video redzamais jaunietis, kuram ar skolotāju gadījās saķeršanās, raidījumam norādījis, ka savu rīcību nožēlo.