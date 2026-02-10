Priekules vidusskolā sākušies vērienīgi būvdarbi
Priekules vidusskolā sākti vērienīgi renovācijas darbi projekta “Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana Priekulē un Vaiņodē” ietvaros, modernizējot mācību telpas, inženierkomunikācijas un vides pieejamību. Mācību process uz laiku pārcelts uz citām pašvaldības telpām, lai drīzumā atgrieztos atjaunotā, mūsdienīgā skolā.
Dienvidkurzemes novada pašvaldība vēsta, ka Priekules vidusskolā uzsākti vērienīgi būvdarbi, īstenojot projektu “Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana Priekulē un Vaiņodē”.
Pirms būvdarbu uzsākšanas janvārī skolas telpas atbrīvotas no mēbelēm, mācību materiāliem un inventāra, savukārt mācību process būvdarbu norises laikā pārcelts uz citām pašvaldības telpām Priekulē.
Telpu atbrīvošanas un pārcelšanās darbos piedalījās Dienvidkurzemes novada Komunālās pārvaldes Priekules un Vaiņodes nodaļa, kā arī Aizputes, Durbes un Grobiņas nodaļas, skolēnu vecāki, pedagogi un citi skolas darbinieki. Pēc telpu atbrīvošanas būvnieki Priekules vidusskolā enerģiski ķērušies pie darba.
Projekta īstenošanas laikā notiks Priekules vidusskolas mācību telpu atjaunošana, sanitāro mezglu pārbūve, vides pieejamības uzlabošana, apkures, ventilācijas un elektroinstalācijas sistēmu modernizācija, kā arī mācību telpām iegādāsies jaunas mēbeles un mācību aprīkojumu.
Aicinām skolēnus, pedagogus un vecākus ar sapratni pieņemt īslaicīgās neērtības, kas saistītas ar būvdarbu norisi un mācību procesa pārcelšanu uz citām telpām, lai jau drīzumā atgrieztos atjaunotā un mūsdienīgā skolā.
Būvdarbus veic SIA “BILDBERG”, būvuzraudzību nodrošina SIA "EURO LUX", autoruzraudzību - SIA ”Liepājas namsaimnieks”. Darbi Priekules vidusskolā notiek, īstenojot projektu “Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana Priekulē un Vaiņodē” (projekta Nr. 3.1.1.5.i.0/3/25/I/CFLA/002), projektu īsteno Dienvidkurzemes novada pašvaldības Attīstības un uzņēmējdarbības daļa.