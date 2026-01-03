Venecuēlas opozīcijas līdere Mačado aicina prezidenta amatā stāties Gonsalesu; Trampam padomā ir cits kandidāts
Venecuēlas opozīcijas līdere un Nobela Miera prēmijas laureāte Marija Korina Mačado irosinājusi Venecuēlas prezidenta amatā stāties Edmundo Gonsalesu, ko daudzi uzskata par patieso 2024. gada Venecuēlas vēlēšanu uzvarētāju. Tomēr ASV prezidentam Donaldam Trampam padomā ir cits potenciālais kandidāts.
Mačado pēc Venecuēlas diktatora Nikolasa Maduro sagūstīšanas paziņoja, ka "pienākusi brīvības stunda". "Nikolass Maduro stāsies starptautiskās tiesas priekšā par zvērīgajiem noziegumiem, kas pastrādāti pret venecuēliešiem un citu valstu pilsoņiem. Pēc viņa atteikšanās pieņemt sarunās panāktu risinājumu, ASV valdība ir izpildījusi savu solījumu nodrošināt likuma varu," vietnē "X" pauda Mačado.
"Mēs esam cīnījušies gadiem ilgi, esam atdevuši visu, un tas ir bijis tā vērts. Tas, kam bija jānotiek, tagad notiek. Ir pienācis laiks, lai mūsu valstī valdītu tautas suverenitāte un nacionālā suverenitāte. Mēs atjaunosim kārtību, atbrīvosim politiskos ieslodzītos, veidosim izcilu valsti un atvedīsim mūsu bērnus mājās."
Mačado ierosinājusi Venecuēlas prezidenta amatā stāties Edmundo Gonsalesu, ko daudzi uzskata par patieso 2024. gada Venecuēlas vēlēšanu uzvarētāju - neatkarīgas aptaujas pārliecinoši liecināja, ka viņu atbalsta nesalīdzināmi vairāk iedzīvotāju nekā Maduro.
Tomēr, šķiet, ASV prezidents jau ir izraudzījies citu kandidatūru Venecuēlas prezidenta amatam. Viņš norādīja, ka ASV varētu sadarboties ar Maduro režīma viceprezidenti Delsiju Rodrigesu, jo "viņa būtībā esot gatava darīt to, ko ASV uzskata par nepieciešamu, lai Venecuēlu atkal padarītu diženu". Tāpat viņš izteica kritiku Mačado, norādot, ka viņai trūkst cilvēku atbalsta. Tramps arī pieļāva, ka ASV klātbūtne Venecuēlā nebūs īslaicīga.
Pēc tam, kad ASV spēki sagūstīja Maduro, Rodrigesa apgalvoja, ka Nikolass Maduro ir “vienīgais Venecuēlas prezidents”. Izaicinošā uzrunā, kas tika pārraidīta no Karakasas, Rodrigesa sacīja, ka venecuēlieši “nedrīkst atkal kļūt par vergiem”. “Mēs nekad vairs nebūsim kolonija,” viņa sacīja.
ANO ģenerālsekretārs Antoniu Gutērrešs pauda "nopietnas bažas par starptautisko tiesību neievērošanu" Venecuēlā, bet Francija brīdināja, ka Venecuēlas problēmu risinājumu "nevar uzspiest no ārpuses".
Lai gan operācija tiek veidota kā tiesībaizsardzības pasākums, Tramps atzina, ka galvenie mērķi ir režīma maiņa un Venecuēlas naftas bagātības. "Mūsu ļoti lielie ASV naftas uzņēmumi, vislielākie pasaulē, tur ieies, tērēs miljardiem dolāru un salabos smagi bojāto infrastruktūru," viņš solīja. "Mēs pārdosim ļoti daudz naftas," viņš teica.