Viens no aizturētajiem saistīts ar paša Kremļa specdienestiem: negaidīts pavērsiens krievu ģenerālleitnanta atentāta lietā
Krievijas drošības dienests paziņojis, ka lietā par atentāta mēģinājumu pret Krievijas Aizsardzības ministrijas ģenerālleitnantu Vladimiru Aleksejevu aizturēti divi Krievijas pilsoņi.
Krievijas Federācijas Drošības dienests paziņojis par divu Krievijas pilsoņu aizturēšanu, kuri, iespējams, organizējuši atentāta mēģinājumu pret ģenerāli Aleksejevu. Viens ir 66 gadus vecs Krievijas pilsonis Ļubomirs Korba, kurš aizturēts Dubaijā, bet otrs — 67 gadus vecais V. Vasins, kurš strādā drošības dienesta uzņēmumā, kas ražo novērošanas (izsekošanas) ierīces.
Saskaņā ar Izmeklēšanas komitejas datiem 6. februārī "nenoskaidrota persona izdarīja vairākus šāvienus pret vīrieti un aizbēga no notikuma vietas". Ģenerālis hospitalizēts vienā no Maskavas slimnīcām, par viņa veselības stāvokli oficiāla informācija netiek sniegta, vēsta "Meduza".
RT avots tiesībsargājošajās iestādēs ziņo, ka ģenerālis atrodas smagā stāvoklī. Drošības struktūrām pietuvinātie "Telegram" kanāli "Mash" un "Baza" apgalvo, ka ģenerālim šauts mugurā.
Vladimirs Aleksejevs ir Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba Galvenās pārvaldes (bijušās GRU) priekšnieka pirmais vietnieks.
Vladimirs Aleksejevs, dzimis Vinnicas apgabalā, kopš 2011. gada ieņem GRU priekšnieka pirmā vietnieka amatu. Mediji viņu dēvējuši par vienu no galvenajiem visu Krievijas "brīvprātīgo" formējumu kuratoriem, kas piedalās karā Ukrainā.
2023. gada jūnijā Aleksejevs kopā ar Krievijas aizsardzības ministra vietnieku Junusbeku Jevkurovu piedalījās sarunās ar algotņu grupējuma "Vagner" dibinātāju Jevgeņiju Prigožinu algotņu sacelšanās laikā.
2016. gada decembrī ASV noteica sankcijas pret Aleksejevu saistībā ar kiberuzbrukumiem, kuru mērķis bija ietekmēt ASV prezidenta vēlēšanu gaitu.
2019. gadā GRU priekšnieka vietnieks nonāca arī Eiropas Savienības sankciju sarakstā saistībā ar Skripaļu saindēšanu Solsberijā.
Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde (GUR) uzskata, ka Aleksejevs ir atbildīgs arī par "sākotnējo datu sagatavošanas organizēšanu raķešu un aviācijas triecieniem Ukrainas teritorijā" un par "Krievijas klātbūtnes legalizēšanu okupētajās teritorijās, organizējot tā dēvētos referendumus".