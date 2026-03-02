Latvijas sportisti Kristiāna Agule un Lauris Strautmanis pirmdien Armēnijā izcīnīja 11. vietu Eiropas čempionātā šaušanā jaukto pāru sacensībās desmit metru distancē ar gaisa pistoli.
Citi sporta veidi
Šodien 19:10
Agule un Strautmanis izcīna 11. vietu Eiropas čempionātā šaušanā
Latvijas pārstāvji - Kristiāna Agule un Lauris Strautmanis - pirmdien Armēnijā izcīnīja 11. vietu Eiropas čempionātā šaušanā jaukto pāru sacensībās desmit metru distancē ar gaisa pistoli. Agate Rašmane un Emīls Vasermanis ierindojās 22. pozīcijā.
Agule/Strautmanis kvalifikācijā iekrāja 572 punktus, no finālčetrinieka atpaliekot par trim punktiem, savukārt Rašmane/Vasermanis tika pie 566 punktiem. Par čempioniem kļuva ungāri Veronika Majora un Akoss Naģs, kuri finālā par 2,7 punktiem pārspēja Turcijas duetu. Sacensībās startēja 36 komandas.
Savukārt Anete Tukiša desmit metru distancē šaušanā ar pneimatisko šauteni kvalifikācijas sacensībās ar 625,8 punktiem ierindojās 54. vietā, finālam nekvalificējoties.
Lai iekļūtu starp astoņām finālistēm bija nepieciešami vismaz 631,9 punkti. Šajā disciplīnā startēja 89 sportistes. Eiropas čempionāts šaušanā Erevānā norisināsies līdz ceturtdienai.