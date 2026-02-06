Eiropas Savienība gatavo 20. sankciju paketi pret Krieviju: fokusā enerģētika, finanšu pakalpojumi un tirdzniecība
Eiropas Komisija (EK) ierosinājusi jaunajā sankciju paketē iekļaut sankcijas pret Krievijas enerģētikas sektoru, finanšu pakalpojumiem un tirdzniecību.
Eiropas Savienība (ES) gatavo jaunu sankciju paketi pret Krieviju, kas būs jau 20. pēc kārtas.
EK plāno noteikt aizliegumu jūras pakalpojumiem, kas saistīti ar Krievijas jēlnaftas eksportu. "Tas vēl vairāk samazinās Krievijas ieņēmumus no energoresursiem un apgrūtinās pircēju atrašanu tās naftai," paziņoja EK priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena.
EK ierosina saskaņot šo aizliegumu ar līdzīgi domājošiem partneriem pēc lēmuma G7 grupā, norādīja Leiena. Iecerēts arī aizliegt apkopi un citus pakalpojumus Krievijas sašķidrinātās dabasgāzes tankkuģiem un ledlaužiem.
Attiecībā uz finanšu pakalpojumiem EK mērķis ir ierobežot Krievijas "spēju izveidot alternatīvus maksājumu kanālus, lai finansētu saimniecisko darbību". Daudzām Krievijas bankām ir bloķēta piekļuve SWIFT maksājumu sistēmai.
EK arī ierosinājusi paplašināt ES eksporta aizliegumu, attiecinot to uz gumiju, traktoriem, kiberdrošības pakalpojumiem un citām precēm un pakalpojumiem. Importa aizliegumi tiks attiecināti uz vairākiem metāliem, ķīmiskām vielām un minerāliem.
Leiena aicināja ES dalībvalstis ātri apstiprināt jaunās sankcijas. "Šāda rīcība pirms šī kara drūmās ceturtās gadadienas būtu spēcīgs signāls, ka mūsu ticība brīvai un suverēnai Ukrainai ir nelokāma," viņa piebilda.