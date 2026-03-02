Bertāns pagarinājis vienošanos ar "Dubai"
Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns pagarinājis vienošanos ar Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) klubu "Dubai", kura sastāvā viņš spēlē kopš 2024. gada septembra.
Paziņojumā gan nav norādīts, uz cik ilgu laiku tiks pagarināta vienošanās ar Latvijas basketbolistu. Bertāns Dubaijas komandas rindās kopā aizvadījis 56 spēles. Šosezon Latvijas basketbolists Eirolīgā 21 spēlē vidēji izcēlies ar 8,1 punktu un 2,5 atlēkušajam bumbām, bet Adrijas līgā trīs mačos caurmērā guvis 5,7 punktus.
Pirms pievienošanās "Dubai" Bertāns 2023./2024. gada sezonu uzsāka Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienībā Oklahomasitijas "Thunder", bet sezonas vidū tika aizmainīts uz citu NBA komandu Šarlotas "Hornets", kas vasarā atteicās no latvieša pakalpojumiem, Bertānam kļūstot par brīvo aģentu.
Savukārt 2023. gada vasarā Bertāns no Dalasas "Mavericks" tika aizmainīts uz "Thunder", kuras rindās sāka savu astoto sezonu planētas spēcīgākajā līgā. NBA viņš ir pārstāvējis arī Vašingtonas "Wizards" un Sanantonio "Spurs" vienības.
NBA latvietis 475 mačos vidēji 18 minūtēs spēlē ir guvis 7,7 punktus un izcīnījis 2,4 atlēkušās bumbas. Tālmetienus viņš ir realizējis ar 39,6% precizitāti.
Bertānu 2011. gada vasarā NBA draftā ar 42. numuru izvēlējās Indiānas "Pacers" komanda, bet uzreiz pēc tam viņš tika aizmainīts uz "Spurs". Tobrīd viņš kļuva tikai par otro Latvijas basketbolistu, kurš ir ticis draftēts NBA.
Savas karjeras laikā Bertāns divreiz ir atgriezies laukumā pēc ceļgala krustenisko saišu pārraušanas, un abos gadījumos viņš ārstējās pie "Spurs" speciālistiem. Pie jauniem līgumiem tikuši arī Klemens Prepeličs un Nemaņa Dangubičs, kuri kopā ar Bertānu "Dubai" pārstāv kopš kluba dibināšanas sezonas. "Dubai" Eirolīgā ar 15 uzvarām 29 mačos turnīra tabulā atrodas 11. pozīcijā 20 komandu konkurencē.