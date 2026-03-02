Latvijas tūristi no Seišelu salām mājās pārveduši Čikunguņjas vīrusu
Trīs Latvijas pilsoņiem pēc ceļojuma uz Seišelu salām apstiprināts Čikunguņjas vīruss, ziņo Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).
Divas no inficētajām personām bija vienas ģimenes locekļi, savukārt viens gadījums nav epidemioloģiski saistīts ar pārējiem. Visi trīs pacienti inkubācijas periodā bija devušies uz Seišelu salām.
Kopš 2025. gada novembra desmit Eiropas valstis ir ziņojušas par vairāk nekā 70 ar ceļošanu saistītiem Čikunguņjas vīrusa gadījumiem to ceļotāju vidū, kuri atgriežas no Seišelām. Tas ir ievērojams pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējiem 2025. gada mēnešiem un norāda uz izplatību minētajā valstī, skaidro SPKC.
Čikunguņjas vīrusu pārnēsā Aedes ģints odi, un slimība ir plaši izplatīta tropu un subtropu reģionos, skaidro SPKC. Speciālisti norāda, ka pašlaik vietējās pārneses iespējamība kontinentālajā Eiropā pēc inficēta ceļotāja atgriešanās tiek uzskatīta par maz ticamu, jo ziemas vides apstākļi nav labvēlīgi Aedes odu aktivitātei.
Ceļotājiem, atrodoties Seišelās, būtu jāveic pastiprināti odu kodumu novēršanas pasākumi, aicina SPKC. Aizsardzības pasākumi ietver odu atbaidīšanu, gulēšanu zem moskītu tīkla vai gaisa kondicionētā telpā, kā arī apģērbu, kas sedz lielāko ķermeņa daļu. Apsverama arī vakcinācija.
Visbiežāk sastopamie šīs slimības simptomi ir drudzis, muskuļu un locītavu sāpes un izsitumi. Lielākā daļa cilvēku izveseļojas, bet 30% līdz 40% no skartajiem var attīstīties hronisks artrīts, kas var ilgt mēnešus vai pat gadus.
Čikunguņjas simptomi var parādīties vairākas dienas pēc infekcijas, arī pēc atgriešanās mājās. Laiks no inficēšanās sākuma līdz simptomiem var atšķirties, ilgstot līdz 12 dienām, bet vidēji tas ir trīs līdz septiņas dienas. Tā kā Čikunguņjas drudzim nav īpašu pretvīrusu zāļu, ārstēšana ir vērsta uz sāpju mazinošu līdzekļu un pretiekaisuma zāļu lietošanu.