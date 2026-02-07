Tramps par miera sarunām: "Kaut kas varētu notikt"
ASV prezidents Donalds Tramps, sarunājoties ar žurnālistiem prezidenta lidmašīnā "Air Force One", sniedza interesantu paziņojumu par miera sarunām.
Kā ziņo Baltā māja, amerikāņu prezidents uzskata, ka diskusijas par miera izveidi Ukrainā bija "ļoti labas" un tās var sniegt konkrētus rezultātus jau tuvākajā nākotnē.
"Šodien mums bija ļoti labas sarunas par Krieviju un Ukrainu, kaut kas varētu notikt," norādīja Tramps.
ASV prezidents piebilda, ka šobrīd notiek aktīvas sarunas ne tikai ar Ukrainu un agresorvalsti Krieviju, bet arī ar Irānu. Tramps uzsvēra, ka sarunu ir daudz.
Vai Ukrainai vajadzētu parakstīt miera līgumu ar Krieviju?
Pēc Gruzijas Nacionālā leģiona komandiera, kurš kopš pirmajām Donbasā notiekošajām kaujām pretojas Krievijas agresijai un aizsargā Ukrainu, Mamukas Mamulašvili teiktā, mēģinājumi pamudināt Ukrainu parakstīt līgumus pēc Krievijas noteiktajiem nosacījumiem ir pilnīgi nepareizi, ziņo "Glavred.info".
Miera sarunas – pēdējās ziņas
4. un 5. februārī ASV, Ukrainas un Krievijas delegācijas veica otrās trīspusējās sarunas Abū Dabī, kuru mērķis bija virzīt iniciatīvas, lai pārtrauktu karu Ukrainā. Diskusijas bija konstruktīvas un koncentrējās uz ceļu meklēšanu, lai izveidotu ilgstoša miera nosacījumus.
Iepriekš tika ziņots, ka trīspusējās sarunās, kas notika starp Ukrainu, Krieviju un ASV Abū Dabī, Kijeva it kā izteikusi vajadzību pēc drošības garantijām Odesai.
Iepriekšējā dienā mediji ziņoja, ka, neskatoties uz prezidenta Donalda Trampa administrācijas diplomātiskajiem centieniem, gandrīz vienīgais sarunu rezultāts bija apmaiņa ar karagūstekņiem starp pusēm.