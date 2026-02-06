Apstiprināta vismaz 173 477 krievu iebrucēju nāve Ukrainā: nabadzīgākie reģioni maksā visaugstāko cenu
Britu sabiedriskās raidorganizācijas BBC krievu redakcijas un neatkarīgā tīmekļa izdevuma "Mediazona" žurnālisti sadarbībā ar brīvprātīgo komandu noskaidrojuši vismaz 173 477 Ukrainā kritušo Krievijas karavīru vārdus.
Konstatēta tieša korelācija starp relatīvo kritušo skaitu attiecībā pret konkrētā Krievijas reģiona iedzīvotāju skaitu un dzīves līmeni attiecīgajā reģionā. Jo nabadzīgāks reģions, jo lielāka iespēja tā iedzīvotājiem iet bojā karā.
Piemēram, Aizbaikāla novada iedzīvotājiem iespēja dabūt galu Ukrainā ir 15 reižu lielāka nekā maskaviešiem.
Vislielākais relatīvais kritušo skaits ir Tuvā un Čukotkas autonomajā apvidū, kur tas sasniedz 0,5% no iedzīvotāju kopskaita, kamēr Burjatijā tas ir 0,4%.
Tajā pašā laikā Maskavā kritušo skaits no galvaspilsētas iedzīvotāju kopskaita sasniedz tikai 0,02%.
Izņēmumi no šīs tendences ir Ingušija, Čečenija un Karačaja-Čerkesija. Lai gan tie ir vieni no nabadzīgākajiem Krievijas reģioniem, tur karadarbības upuru skaits pielīdzināms Maskavas un Sanktpēterburgas līmenim.
Starp kritušajiem šobrīd 33% ir brīvprātīgie. Tikmēr cietumos rekrutēto kriminālnoziedznieku skaits starp kritušajiem, kas pirms gada sasniedza 19%, samazinājies līdz 12%. Tas tiek skaidrots ar apstākli, ka tagad daudzi no tiem, kas pastrādājuši noziegumus, uz fronti tiek nosūtīti vēl pirms tiesas.
Savukārt 11% no kritušajiem sastāda mobilizētie.
Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma sākuma "Mediazona" un BBC krievu redakcijas žurnālisti ar brīvprātīgo komandas palīdzību veic Ukrainā kritušo krievu karavīru uzskaiti, izmantojot tādus atklātos avotus kā sēru vēstis valdības un mediju tīmekļa vietnēs vai sociālajās saziņas vietnēs, kā arī apbedījumu fotogrāfijas. Šajā uzskaitē nav ņemti vērā tā dēvēto Doņeckas un Luganskas tautas republiku militāro formējumu zaudējumi.