Tramps publicē video, kurā Baraks un Mišela Obama attēloti kā pērtiķi
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien platformā "Truth Social" publicējis video, kurā bijušais prezidents Baraks Obama un viņa sieva Mišela attēloti kā pērtiķi.
Vienu minūti garā video beigās apmēram vienu sekundi redzami divi pērtiķi. Vienam ir bijušā prezidenta, bet otram bijušās pirmās lēdijas seja.
Video atkārtoti pausti nepatiesie apgalvojumi, ka balsu skaitīšanas uzņēmums "Dominion Voting Systems" palīdzējis nozagt Trampa uzvaru 2020. gada vēlēšanās.
Līdz agram piektdienas rītam šis video "Truth Social" saņēmis vairāk nekā 1000 atzīmju "patīk".
Fonā dzirdama grupas "The Tokens"" dziesma "The Lion Sleeps Tonight".
"Truth Social" video publicēts īsi pirms pusnakts.
Video ir ūdenszīme "@XERIAS_X", kas atbilst Trampu atbalstošā "X" profila nosaukumam ar aptuveni 46 000 sekotāju, norāda žurnāls "Newsweek".
Nosodījumu video paudis Kalifornijas gubernatora Gevina Ņūsoma birojs.
"Pretīga prezidenta uzvedība. Katram republikānim tas ir jānosoda. Tagad," platformā "X" mudināja Ņūsoma birojs.
BREAKING: Trump just posted a video on Truth Social that includes a racist image of Barack and Michelle Obama as monkeys.— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 6, 2026
There’s no bottom pic.twitter.com/zPEGa94dYO