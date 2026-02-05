Kamēr Makrons runā par Eiropas “dialogu” ar Putinu, Kremlis Parīzē atklāj jauniešu vervēšanas centru
Latvijā kas tāds nebūtu iedomājams, taču Parīzē, kur šobrīd bāzējas tā saucamais “Krievijas Zinātnes un kultūras nams” nesen, klausoties Krievijas valsts amatpersonu, tostarp Ukrainā karojušu okupantu-funkcionāra runas, atklāts “Starptautiskais jauniešu centrs”.
Šī “maigās varas” instrumenta mērķauditorija, jeb drīzāk potenciālie upuri – Krievijas un Francijas pilsoņi vecumā no 14 līdz 35 gadiem, vēsta SPRAVDI – Kijivā bāzētais “Stratcom” dezinformācijas apkarošanas centrs.
Parīzē realizētais projekts šobrīd tiek pasniegts kā “izglītības iniciatīva starptautisko attiecību jomā”. Pusaudžiem vecumā no 14 līdz 17 gadiem cita starpā tiek piedāvāts “Diplomātijas klubs”, kas tiek īstenots sadarbībā ar kustību “Pirmo kustība”, kas ir Vladimira Putina mūsdienu versija padomju pionieriem. Programmas dalībniekus esot arī plānots vest uz jauniešu festivālu Jekaterinburgā šī gada septembrī.
Tā it kā ar šo visu nebūtu gana, projekta atklāšanas pasākumā skolēniem (9.–11. klasei) tika demonstrēti video uzrunu ieraksti, kuros runā Krievijas valsts amatpersonas.
Runātāji ekrānā parādījās uz divu Vladimira Putina portretu fona. Starp uzrunātājiem bija “Rossotrudņičestvo” vadītāja vietnieks Dmitrijs Polikanovs, “Pirmo kustības” pārstāvis Arturs Orlovs, kurš paguvis karot Ukrainā Krievijas pusē, kā arī Krievijas UNESCO delegācijas vadītāja vietnieks Kirils Rinzo.
“Šis ir vēl viens piemērs Kremļa “maigās varas” un politiskās socializācijas centieniem, kas vērsti pret nepilngadīgajiem — šoreiz jau Rietumeiropas teritorijā,” skaidro SPRAVDI.
Krievijai esot “kontakti darba līmenī” ar Franciju
Tikmēr 2025. gada decembrī Francijas prezidents Emanuels Makrons paziņoja, ka Eiropai ir jāatjauno tiešs dialogs ar Krieviju, ņemot vērā Ukrainas intereses.
Francijas prezidenta galvenais diplomātiskais padomnieks Emanuels Bons šonedēļ apmeklēja Maskavu, kur rīkoja slepenas sarunas ar Krievijas diktatora Vladimira Putina pārstāvjiem, ziņo aģentūra "Reuters", atsaucoties uz iekšējo informāciju.
Saskaņā ar "Reuters" sniegto informāciju Bons ar Krievijas pārstāvjiem apsprieda vairākus svarīgus jautājumus, tostarp Krievijas kara pret Ukrainu izbeigšanas nosacījumus. Aģentūras anonīmie avoti neatklāja citas tēmas, kas tika apspriestas šajā konfidenciālajā Krievijas un Francijas tikšanās reizē.
Emanuels Bons ir Francijas prezidenta Emanuela Makrona galvenais diplomātiskais padomnieks. Viņš vada Francijas līdera diplomātisko departamentu kopš 2019. gada. Saskaņā ar "L'Express" ziņām, Emanuels Bons 2026. gada 3. februārī lidoja uz Maskavu. Tur viņš tikās ar Krievijas diktatora palīgu Juriju Ušakovu.
Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs toreiz paziņoja, ka Francija un Krievija uztur "kontaktus" "darba līmenī". 2026. gada 3. februārī Emanuels Makrons paziņoja par gatavību runāt ar Putinu.
Viņš norādīja, ka gatavošanās šai sarunai pašlaik notiek "tehniskā līmenī". Vērts atzīmēt, ka ne visi Eiropā vēlas atsākt tiešu dialogu ar Krieviju, kuras armija turpina iebrukt Ukrainā. Apvienotajā Karalistē daži uzskata, ka diktators Putins vēl nav gatavs nopietnām miera sarunām, jo Krievijas armija turpina apšaudīt Ukrainas pilsētas un civilo infrastruktūru.
Lielbritānijas ārlietu ministre Iveta Kūpere šo viedokli pauda šī gada janvārī. Arī bijušais Lietuvas Ārlietu ministrs un Eiroparlamentārietis Gabrieļus Landsberģis vietnē "X" ļoti asi izteicies par iespējamo "sarunu" atsākšanu starp Eiropas Savienību (ES) un Krievijas diktatoru Putinu.