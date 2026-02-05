ASV žurnāliste asarām acīs vēršas pie savas mātes nolaupītājiem. VIDEO
NBC raidījuma "Today" žurnālistes Savanna Gatrija publicējusi emocionālu video, aicinot cilvēkus, kas nolaupīja viņas 84 gadus veco mammu Nensiju, nogādāt viņu mājās.
"Mēs gribām pateikties visiem, kas lūdz par mūsu mammas drošu atgriešanos mājās. Mēs ticām, ka viņa šīs lūgšanas dzird. Mūsu mamma ir laipna, lojāla un mīloša sieviete. Viņa ir gudra un asprātīga. Viņai ir mazbērni, kas viņu mīl," video iesāk Savanna.
"Mammu, ja tu šo klausies - mēs tevi lūdzam, nāc mājās," aicina Savannas māsa Annija. "Mēs esam dzirdējuši arī izskanējušas ziņas par vēstuli, kurā tiek prasīta izpirkuma nauda. Taču mūsdienās ir viegli manipulēt ar informāciju. Mums ir jāzina, ka mamma ir dzīva un viņa ir pie jums. Mēs esam gatvi jūs uzklausīt. [...] Visi tevi meklē, mammu, visur. Tavi bērni nerimsies, līdz mēs atkal būsim kopā,” pauž Savanna.
Jau ziņots, ka sestdien, 31. janvārī, Arizonā bez vēsts pazuda NBC raidījuma "Today" raidījumu vadītājas Savannas Gatrijas māte Nensija. Kundze pēdējo reizi bija manīta 31. janvāra vakarā ap plkst. 21.30 savā dzīvesvietā. Nākamajā dienā viņas ģimene vērsās pie policijas, ziņojot par sievietes pazušanu.
Kā vēlāk ziņoja varas iestādes, Nensijas mājā tika konstatēti "ļoti satraucoši pierādījumi", līdz ar to ēka atzīta par iespējamu nozieguma vietu. Varasiestādes apstiprināja, ka notikuma vietā atrasti DNS pierādījumi, taču sīkākus komentārus nesniedza. Tikmēr kāds anonīms avots žurnālam "People" vēlāk pavēstīja, ka pie mājas priekšējām kāpnēm, iespējams, tika atrasti asins pilieni.
Apgabala šerifs Kriss Nanos paziņojis, ka varasiestādes uzskata, ka Nensija Gatrija, visticamāk, aizvesta pret savu gribu un, iespējams, uzbrukums noticis nakts vidū”. Pašlaik policija nav identificējusi aizdomās turamos, un nav zināms, vai viņas pazušanā iesaistīta viena vai vairākas personas.
Šerifs norādīja, ka Nensijai nav kognitīvu traucējumu un viņa ir pie skaidra prāta, tomēr viņas fiziskā veselība ir vāja un viņai ik dienu nepieciešami medikamenti. "Ja viņa medikamentus nesaņems ilgāk par 24 stundām, viņas dzīvība var tikt apdraudēta," uzsvēra Nanos.