Zelenskis nosauc termiņu, kad Ukrainā varētu iestāties miers
Prezidents Volodimirs Zelenskis uzskata, ka Krievijas karš pret Ukrainu varētu beigties 2027. gadā. To Ukrainas līderis paziņoja intervijā Francijas televīzijas kanālam "France 2".
Pēc Zelenska teiktā, viņa galvenais uzdevums šobrīd ir kara izbeigšana. Saistībā ar to viņa "komanda pašlaik ved sarunas" (runa ir par trīspusējām miera sarunām Abū Dabī starp Ukrainas, ASV un Krievijas pārstāvjiem – red. piez.).
Zelenskis uzsvēra, ka Kijiva pat kara izbeigšanas vārdā nepiekritīs izvest savus karaspēkus no Doneckas apgabala, jo tas būtu pretrunā Ukrainas Konstitūcijai.
Viņš to nosauca par "sarkanajām līnijām" Ukrainas delegācijai miera sarunās. Pat uguns pārtraukšanu pa pašreizējo saskarsmes līniju prezidents uzskata par lielu kompromisu, uz kuru Ukraina ir gatava iet kara izbeigšanas vārdā.
Ukrainas līderis norādīja, ka Krievija pat miera sarunu laikā turpina apšaudīt Ukrainas civilo infrastruktūru un mēģina uzbrukt frontē, vienlaikus ciešot milzīgus zaudējumus dzīvā spēka ziņā.
Pēc viņa domām, tas liecina, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins nav nopietni noskaņots miera līguma noslēgšanai, vēsta "Dialog.ua".
Sarunas par Krievijas kara izbeigšanu pret Ukrainu
2025. gada beigās ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija piedāvāja jaunu plānu Krievijas kara izbeigšanai pret Ukrainu. 2026. gada janvārī dokuments tika saskaņots ar Kijivu un Eiropu, kas aktīvi atbalsta Ukrainas pusi. Šis saskaņotais plāns tagad jāizskata Kremļa vadībai.
Medijos tika ziņots, ka Amerikas Savienotās Valstis jau ir nodevušas Krievijai jauno kara izbeigšanas plānu, taču oficiāla Kremļa reakcija līdz šim nav sekojusi.
2026. gada janvārī Apvienoto Arābu Emirātu galvaspilsētā Abū Dabī notika trīspusējas sarunas starp Ukrainu, ASV un Krieviju.
Tās bija pirmās miera konsultācijas šādā formātā kopš Krievijas armijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainas teritorijā.
Šīs tikšanās laikā puses vienojās par enerģētisko pamieru, taču vēlāk Kremlis to pārkāpa, atkārtoti uzbrūkot Ukrainas enerģētiskajai infrastruktūrai. Vakar, 4. februārī, Abū Dabī sākās otrais trīspusējo miera sarunu raunds. Konsultācijām jāturpinās 5. februārī.