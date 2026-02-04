Zelenskis: Krievija inscenēja "enerģētisko pamieru" konkrēta iemesla dēļ
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Krievija aizvadītajā nedēļā centās demonstrēt redzamus soļus konflikta deeskalācijas virzienā, taču agresorvalsts pamiera pauzi patiesībā izmantoja kā taktisku soli.
Zelenskis vietnē "Telegram" otrdien, 3. februārī, pauda, ka pēc sarunām Abū Dabī amerikāņu puse bija ierosinājusi Krieviju atturēties no triecieniem Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai veselu nedēļu, kā arī aktualizēja jautājumu par citu kritiski svarīgu Ukrainas objektu aizsardzību.
Zelenskis norādīja, ka Krievija formāli ievēroja tikai daļu no ASV izteiktajiem priekšlikumiem - kamēr triecieni enerģētikas objektiem tika apturēti, radot iespaidu, ka vienošanās tiek ievērota, uzbrukumi dzelzceļam un citai infrastruktūrai turpinājās. Turklāt amerikāņi pauda, ka īslaicīgā uguns pārtraukšana būs spēkā nedēļu [līdz šai piektdienai], bet Krievija to ievēroja tikai līdz svētdienai, 1. februārim.
Ukrainas prezidents uzsvēra, ka pauze netika izmantota spriedzes mazināšanai, bet gan sagatavošanās nolūkā, lai veiktu daudz lielāku uzbrukumu Ukrainai. Otrdienas naktī Krievija pret Ukrainu raidīja vairāk nekā 450 dronus un ap 70 raķešu, ievainojot vismaz deviņus cilvēkus un pārtraucot elektroapgādi tūkstošiem ēku laikā, kad gaisa temperatūra naktīs noslīdējusi zem –20 grādiem. Saskaņā ar Ukrainas Gaisa spēku sniegto informāciju pretgaisa aizsardzība neitralizēja 450 mērķus, tostarp 38 raķetes un 412 dažāda veida dronus.
"Viņi atlika uzbrukumus, palielināja savu raķešu un dronu skaitu un veica triecienus bargākajās ziemas dienās,” pauda Zelenskis.
Viņš norādīja, ka pēdējo dienu uzbrukuma apjoms bija aptuveni pusotru reizi lielāks, kā tas, ko Krievija būtu spējusi izvērst iepriekš. Tādēļ, viņaprāt, nav pamata runāt par jebkādu “pretīmnākšanu” vai patiesu konflikta deeskalāciju.
Tramps “nebija pārsteigts” par Krievijas triecienu atsākšanu
ASV prezidents Donalds Tramps neesot bijis pārsteigts, uzzinot, ka Krievija atsākusi intensīvus uzbrukumus Ukrainai tikai dažas stundas pēc tam, kad viņš bija lielījies ar panāktu enerģētikas pamieru ar Krievijas vadoni Vladimiru Putinu, otrdien paziņoja Baltais nams. “Šorīt es par to runāju ar prezidentu, un viņam tas nesagādāja nekādu pārsteigumu,” žurnālistiem pie Baltā nama Rietumu spārna sacīja Trampa preses sekretāre Karolīna Levita.
Tramps pamieru pirmoreiz izsludināja pagājušajā ceturtdienā, norādot, ka personīgi lūdzis Putinu uz nedēļu apturēt triecienus Kijivai un vairākām Ukrainas pilsētām ārkārtīgi auksto laikapstākļu dēļ. “Viņš piekrita to darīt. Un man jāsaka — tas bija ļoti jauki,” Tramps sacīja žurnālistiem. Tomēr piektdien Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs precizēja, ka pamiers būs spēkā tikai līdz svētdienai — dienai, kad gaisa temperatūra Ukrainā strauji pazeminājās.