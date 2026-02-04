Ziemeļkorejā publiski soda ar nāvi par seriāla "Squid Game" skatīšanos un "BTS" klausīšanos
Cilvēki Ziemeļkorejā, tostarp skolēni, tiek publiski sodīti ar nāvi, nosūtīti uz darba nometnēm vai pakļauti nežēlīgai publiskai pazemošanai par Dienvidkorejas televīzijas šovu skatīšanos vai K-pop klausīšanos, liecina organizācijas “Amnesty International” apkopotās liecības.
Ziemeļkorejieši, kuri aizbēguši no valsts, pastāstīja, ka pasaulē populāru Dienvidkorejas seriālu skatīšanās — tostarp “Crash Landing on You”, “Descendants of the Sun” un “Squid Game” — vai Dienvidkorejas popmūzikas klausīšanās var novest pie pašiem bargākajiem sodiem, arī pie nāves. Tie, kuriem nav naudas vai sakaru, saskaras ar vissmagākajām sekām.
Intervētie raksturoja baiļu gaisotni, kurā Dienvidkorejas kultūra tiek uzskatīta par smagu noziegumu, kamēr turīgākas ģimenes dažkārt var izvairīties no soda, samaksājot kukuļus korumpētiem amatpersonām.
Kā norāda “Amnesty International” reģionālā direktora vietniece Sāra Brūksa, šīs liecības parāda, kā Ziemeļkoreja īsteno distopiskus likumus, kas nozīmē — Dienvidkorejas TV šova skatīšanās var maksāt tev dzīvību, ja vien tu nevari atļauties samaksāt.
“Varasiestādes kriminalizē piekļuvi informācijai, pārkāpjot starptautiskās tiesības, un pēc tam ļauj amatpersonām gūt peļņu uz to rēķina, kuri baidās no soda. Tā ir represija, kas pārklāta ar korupciju, un tā visvairāk iznīcina tos, kuriem nav bagātības vai sakaru. Šīs valdības bailes no informācijas faktiski ir ievietojušas visu iedzīvotāju kopumu ideoloģiskā būrī, nosmacējot viņu piekļuvi citu cilvēku uzskatiem un domām. Cilvēki, kuri cenšas uzzināt vairāk par pasauli ārpus Ziemeļkorejas vai vienkārši meklē vieglu izklaidi no ārvalstīm, saskaras ar vissmagākajiem sodiem.”
Intervētie teica, ka jaunāks Dienvidkorejas saturs Ziemeļkoreju sasniedz ātrāk nekā iepriekšējās desmitgadēs. Viņi minēja populārus 2010. gadu seriālus, tostarp “Crash Landing on You”, kas pazīstams ar Ziemeļkorejas vidi, un “Descendants of the Sun”, kurā ir militāras tēmas.
Viens intervētais ziņoja, ka no kāda bēgļa ar ģimenes sakariem Janggangas provincē dzirdējis, ka cilvēki, tostarp vidusskolēni, tika sodīti ar nāvi par “Squid Game” skatīšanos. Radio “Free Asia” atsevišķi dokumentēja nāvessodu Ziemeļhamgjongas provincē 2021. gadā par seriāla izplatīšanu.
Kopumā šie ziņojumi no dažādām provincēm liecina par vairākiem nāvessodiem, kas saistīti ar šiem šoviem.
Intervētie arī sacīja, ka varasiestādes vēršas pret Dienvidkorejas popmūzikas klausīšanos. Viņi minēja K-pop dziesmas, tostarp “BTS”. 2021. gadā laikraksts “The Korea Times” ziņoja, ka Ziemeļkorejas pusaudži tika pieķerti un sodīti par “BTS” klausīšanos.
“Amnesty International” 2025. gadā veica 25 padziļinātas individuālās intervijas ar Ziemeļkorejas bēgļiem. Grupā bija 11 cilvēki, kuri aizbēga no Ziemeļkorejas 2019.–2020. gadā, un visnesenākā aizbraukšana notika 2020. gada jūnijā. Lielākā daļa aizbēgšanas brīdī bija 15–25 gadus veci. Covid-19 izraisītā robežu slēgšana kopš 2020. gada ir padarījusi bēgšanu ārkārtīgi retu.
Ziemeļkoreja jau sen uztur vienu no pasaulē visierobežojošākajām informācijas vidēm. Liecības, ko apkopojusi “Amnesty International”, apraksta, ka piekļuve ārvalstu kultūrai vai informācijai tika aktīvi sodīta, tostarp ar nāvi, vismaz līdz 2020. gadam.
2022. gadā izdotais likums par cīņu pret “reakcionāru” domāšanu un kultūru ieviešana, kurā Dienvidkorejas saturs definēts kā “sapuvusi ideoloģija, kas paralizē tautas revolucionāro apziņu”, paredz no pieciem līdz 15 gadiem piespiedu darba par Dienvidkorejas seriālu, filmu vai mūzikas skatīšanos vai glabāšanu. Likums paredz arī īpaši smagus sodus, tostarp nāvessodu, par “lielu apjomu” satura izplatīšanu vai grupu skatīšanās organizēšanu.
Neraugoties uz riskiem, intervētie raksturoja Dienvidkorejas un citu ārvalstu mediju patēriņu kā plaši izplatītu. Seriāli, filmas un mūzika tiek ievesti kontrabandas ceļā Ziemeļkorejā USB zibatmiņās no Ķīnas un skatīti uz klēpjdatoriem ar iebūvētu televizoru.
Ziemeļkorejieši, kuri aizbēga no valsts 2012.–2020. gadā, “Amnesty International” stāstīja, ka cilvēki bieži skatījās Dienvidkorejas TV, apzinoties riskus, bet sods ļoti lielā mērā bija atkarīgs no naudas.
Kims Joonsiks (28) sacīja, ka pirms aizbraukšanas 2019. gadā viņu trīs reizes pieķēra skatāmies Dienvidkorejas seriālus, taču viņš izvairījās no soda, jo viņa ģimenei bija sakari. “Parasti, kad pieķer vidusskolēnus, ja viņu ģimenei ir nauda, viņi saņem tikai brīdinājumus,” viņš teica. “Es nesaņēmu juridisku sodu, jo mums bija sakari.”
Viņš piebilda, ka trīs viņa māsu vidusskolas draugi 2010. gadu beigās saņēma vairāku gadu darba nometnes sodus par Dienvidkorejas seriālu skatīšanos, jo viņu ģimenes nevarēja atļauties kukuļus.
Piecpadsmit intervētie no dažādiem reģioniem pieminēja “109 grupu” — specializētu tiesībsargājošu vienību, kas veic kratīšanas mājās un uz ielas bez ordera, pārbaudot somas un mobilos tālruņus, kas liecina par valsts mēroga, sistemātisku pieeju.
Cits aprakstīja sistēmu kā publisku noslēpumu: “Strādnieki to skatās atklāti, partijas amatpersonas skatās lepni, drošībnieki skatās slepeni, bet policija skatās droši. Visi zina, ka visi skatās, arī tie, kas veic reidus.”
Intervētie stāstīja, ka viņus kā skolēnus piespieda apmeklēt publiskus nāvessodus kā daļu no “ideoloģiskās audzināšanas”.
Citi aprakstīja, ka skolas sistemātiski lika skolēniem apmeklēt nāvessodus. “Kad mums bija 16, 17, pamatskolā, viņi mūs veda uz nāvessodiem un rādīja visu,” sacīja Kima Eunja (40). “Cilvēki tika sodīti ar nāvi par Dienvidkorejas mediju skatīšanos vai izplatīšanu. Tā ir ideoloģiskā audzināšana: ja tu skatīsies, tas notiks arī ar tevi.”