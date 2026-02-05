Vai Velsā aizliedz suņus?
Tīmeklī no jauna parādījies sens, nepatiesas informācijas pilns laikraksta “Daily Mirror” virsraksts, ziņo “Reuters”. Virsrakstu izmanto, lai apgalvotu, ka Velsa esot aizliegusi suņus, reaģējot uz 2024. gada ziņojumu par etnisko minoritāšu pieredzi saistībā ar rasismu.
Sociālajos tīklos tika izplatīts ekrānuzņēmums ar “Daily Mirror” virsrakstu: “Velsa paziņo par plānu aizliegt suņus noteiktās teritorijās, lai apkarotu rasismu”.
Kāds 25. janvāra ieraksts platformā X, kas saņēma vairāk nekā 160 000 skatījumu, vēstīja: “Tas ar to nebeigsies. Tas turpināsies un turpināsies, līdz mums vairs nekas nepiederēs.” Daudzos ierakstos soctīklos tika netieši apgalvots, ka aizliegumi ieviesti pēc musulmaņu iebildumiem.
Bet pretēji sociālajos tīklos izplatītajiem apgalvojumiem Velsa nav aizliegusi suņus, lai apkarotu rasismu. Velsas valdība vēl 2024. gada ziņojuma ievadā norādīja, ka suņu aizliegums netiek plānots.
“Nav nekādu plānu aizliegt suņus laukos, un jebkuri pretēji apgalvojumi ir neprecīzi un pilnībā sagroza šī ziņojuma būtību. Ziņojuma mērķis bija saprast, kāda informācija jau ir pieejama par etnisko minoritāšu attiecībām ar vides jautājumiem un kur pastāv pierādījumu trūkumi,” teikts paziņojumā.
Organizācija “Climate Cymru” BAME, kas sagatavoja ziņojumu, paskaidroja, ka laikā, kad Velsas valdība lūdza viedokļus par šķēršļiem, ar kuriem etniskās minoritātes saskaras, izmantojot parkus un zaļās zonas Velsā, viena persona bija ierosinājusi izveidot no suņiem brīvas teritorijas vietējās zaļajās zonās. Velsas valdības pārstāvis norādīja, ka šis ierosinājums balstījās drošības apsvērumos.
“Šī viena rinda ir izrauta no konteksta, sagrozīta un izmantota kā klikšķu ēsma, lai veicinātu iesaisti,” “Climate Cymru” norādīja tiešsaistes paziņojumā, kas datēts ar 2024. gada 15. novembri, reaģējot uz tālaika mediju atspoguļojumu.
Velsas valdības pārstāvis 30. janvārī sacīja, ka valdības nostāja paliek nemainīga un kopš 2024. gada paziņojuma nav ieviesti ne suņu aizliegumi, ne no suņiem brīvas teritorijas.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas "Vai Velsā aizliedz suņus?” vietējam patēriņam" saturu atbild Izdevniecība Rīgas Viļņi.