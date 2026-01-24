NATO plāno stiprināt austrumu flangu un gar robežām izveidot "karsto zonu"
NATO plāno ievērojami palielināt ieroču un munīcijas krājumus austrumu flangā un izveidot jaunu aizsardzības zonu, izmantojot robotizētas un automatizētas tehnoloģijas, atklājusi augsta ranga NATO militārpersona.
Šo pasākumu mērķis ir stiprināt alianses atturēšanas spējas attiecībā pret Krieviju, Vācijas laikraksta "Welt" svētdienas izdevumam sacīja brigādes ģenerālis Tomass Lovins, kurš ir NATO sauszemes pavēlniecības Izmirā štāba priekšnieka vietnieks operāciju jautājumos.
Saskaņā ar jauno daudzlīmeņu aizsardzības koncepciju NATO centīsies palēnināt vai apturēt uzbrucēju agrīnā stadijā, izmantojot augsto tehnoloģiju sistēmas.
Gar alianses robežām ar Krieviju un Baltkrieviju paredzēts izveidot zonu, kas lielā mērā balstītos uz novērošanu, kā arī uz attālināti vadāmām vai pusautomātiskām sistēmām, kuras pretiniekam vispirms būtu jāpārvar, pirms turpināt virzību dziļāk NATO teritorijā, skaidroja Lovins.
Viņš laikrakstam pastāstīja, ka novērošana gar austrumu flangu balstīsies uz sistēmām, kas vāc datus uz zemes, gaisā, kosmosā un digitālajā jomā, un šī informācija reāllaikā būs pieejama NATO sabiedrotajiem. Līdztekus datiem no satelītiem, bezpilota lidaparātiem un izlūkošanas lidmašīnām varētu izmantot arī stacionāras un mobilas sistēmas, piemēram, radarus, akustiskos un optiskos sensorus, viņš piebilda.
Tieši gar robežām NATO plāno izveidot tā dēvēto "karsto zonu", kas paredzēta uzbrucēju agrīnai apturēšanai vai palēnināšanai. Šajā zonā varētu tikt iekļauti bruņoti droni, daļēji autonomi kaujas transportlīdzekļi, robotizētas sistēmas un automatizētas pretgaisa aizsardzības spējas.
Lovins norādīja, ka šīs sistēmas būtu savstarpēji saistītas, lai ātri stātos pretī ienaidniekam, ierobežotu tā iespējas un mazinātu tā kaujas efektivitāti un iniciatīvu. Tomēr viņš uzsvēra, ka lēmumi par spēka pielietošanu vienmēr paliks cilvēku rokās.
Viņš arī norādīja, ka NATO jau izvieto militāro aprīkojumu, bet tagad frontes valstīs tiks izveidoti daudz lielāki krājumi, tostarp ieroči un munīcija gan automātiskajām sistēmām, gan alianses spēkiem.
Neraugoties uz pieaugošo automatizācijas izmantošanu, karavīru skaits netiks samazināts, viņš piebilda, norādot, ka ar bezpilota sistēmām vien nepietiek, lai ilgtermiņā atturētu vai apturētu pretinieku.