Polija pacēlusi gaisā kara aviāciju.
Šodien 09:22
Polija pēc Krievijas plaša trieciena Ukrainai pacēlusi gaisā iznīcinātājus
Polijas armijas operatīvā pavēlniecība naktī uz otrdienu pacēla gaisā kara aviāciju, šādi reaģējot uz Krievijas stratēģiskās aviācijas veikto plaša mēroga kombinēto triecienu mērķiem Ukrainas teritorijā, pavēstīja Polijas Aizsardzības ministrija.
Krievijas trieciens radīja potenciālus draudus pierobežas zonām.
Polijas gaisa telpas aizsardzībai iesaistīti gan iznīcinātāji, gan agrīnās brīdināšanas lidmašīnas.
Vienlaikus pilnā gatavībā tika nostādītas arī uz zemes izvietotās pretgaisa aizsardzības un radiolokācijas sistēmas.
Šiem pasākumiem ir preventīvs raksturs, un to mērķis ir nodrošināt gaisa telpas un tās aizsardzības drošību, jo īpaši teritorijās, kas robežojas ar apdraudētajām teritorijām, teikts paziņojumā.
Līdzās Krievijas aviācijas aktivitātēm Polijas radari pēdējās dienās fiksējuši arī gaisa balonu ielidošanu no Baltkrievijas.
Otrdienas rītā visas Polijas lidmašīnas bija atgriezušās savos lidlaukos pēc tam, kad bija beigusies gaisa trauksme Ukrainas rietumu reģionos.