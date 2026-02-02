Z atbalstītāji šokā par Ukrainas lēmumumiem: "Fjodorovs kaujas laukā rada revolūciju"
Krievijas militārie propagandisti ir atzinuši, ka jaunais Ukrainas aizsardzības ministrs ir uzsācis procesus, kas nopietni kavē Krievijas armijas darbību.
Krievijas militārie kanāli ceļ trauksmi: saskaņā ar Z kanālu sniegto informāciju jaunais Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fjodorovs "rada īstu revolūciju kaujas laukā".
Kremlim draudzīgais Z kanāls "Arhangel Spetsnaza" ziņo, ka Fjodorovs ir sācis traucēt Krievijas svarīgāko kaujas lauka tehnoloģiju darbību un ir uzsācis kampaņu pret "Starlink" izmantošanu Krievijas karaspēka rokās. Tas attiecas ne tikai uz droniem, bet arī uz tā saukto "lauka internetu", kas ir triecienu vadības un koordinācijas pamatā. Prokremliskais kanāls "Arhangel Spetsnaza" par to ziņo ar acīmredzamu aizkaitinājumu, atzīstot, ka Ukrainas puse rīkojas ātri un efektīvi.
"Starlink" tiek pārtraukts
Pēc Ukrainas Aizsardzības ministrijas aicinājuma Īlona Maska uzņēmums "SpaceX" nekavējoties noteica ierobežojumus termināļu darbībai, kurus varētu izmantot Krievijas puse. Pats Masks publiski apstiprināja, ka pasākumi ir bijuši efektīvi, un Fjodorovs atbildēja, norādot, ka Ukraina jau sadarbojas ar SpaceX pie "nākamajiem svarīgajiem soļiem".
"Ja viņi to atslēgs, mums ir beigas"
Īpaši atklājoša bija Krievijas kara korespondentu reakcija. Viens no viņiem iepriekš bija atzinis, ka pēc tam, kad vienā apgabalā tika atspējoti ienaidnieka termināļi, "iestājies pilnīgs informācijas haoss", un vadībai steidzami nācies atjaunot sakarus.
Tagad situācija atkārtojas, bet daudz plašākā mērogā. Būtībā Krievija ir iesprostota: bez "Starlink" tās droni ir akli un kurli, bet citas alternatīvas armijai nav.
Ukraina devusi triecienu visneaizsargātākajai vietai
Eksperti norāda, ka cīņa pret "lauka internetu" ir pat svarīgāka nekā pašu dronu iznīcināšana. Bez komunikācijas bezpilota lidaparāti kļūst par bezjēdzīgu metālu, bet karaspēka vadība un kontrole pārvēršas haosā.