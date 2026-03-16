Šodien 12:42
No tirgus atsauc uztura bagātinātāju “Rosabella moringa capsules”; produktu iegādājušies arī klienti Latvijā
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) ir saņēmis informāciju, ka ASV ražotājs ”Ambrosia Brands LLC” atsauc no tirgus uztura bagātinātāju “Rosabella moringa capsules”, jo produktā konstatētas salmonellas.
Produkts ir izplatīts tiešsaistē un, saskaņā ar uzņēmuma informāciju, produktu ir iegādājušies arī klienti Latvijā.
Papildus informācija par atsaukto produktu partijām pieejama uzņēmuma tīmekļvietnē.
PVD aicina ikvienu, kurš iegādājies kādu no atsaukumā minētajām produkta partijām, pārstāt to lietot.
“Rosabella moringa capsules” nav reģistrēts uztura bagātinātāju reģistrā, tādēļ Latvijas tirdzniecības vietās to iegādāties nav iespējams.