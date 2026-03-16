Rīga kļūs par Eiropas audio galvaspilsētu - Latvijā notiks “Radiodays Europe 2026”
No 2026. gada 22. līdz 24. martam Rīga uz dažām dienām kļūs par Eiropas audio industrijas centru, uzņemot pasaulē vadošo radio, podkāstu un digitālā audio konferenci “Radiodays Europe 2026”.
Pasākums pulcēs vairāk nekā 1500 mediju profesionāļu no vairāk nekā 65 valstīm, tostarp lielāko sabiedrisko un komerciālo mediju vadītājus, podkāstu veidotājus, tehnoloģiju uzņēmumus, satura radītājus un audio inovāciju ekspertus. Konference Rīgā kļūs par vienu no nozīmīgākajiem starptautiskajiem mediju nozares notikumiem Baltijas reģionā.
“Mēs esam ļoti priecīgi ierasties Latvijā, lai kopā atzīmētu Latvijas Radio simtgadi. Latvija ieņem īpašu vietu Eiropas audio nozares kartē, pateicoties ciešajai sadarbībai starp sabiedrisko un privāto audio sektoru. Latvijā arī ir ļoti interesanti privātā audio sektora panākumi reklāmas jomā. Konferences laikā pievērsīsimies jaunākajām tendencēm un attīstībai audio industrijā — mākslīgā intelekta, podkāstu, jauniešu auditorijas, sabiedriskās vērtības, daudzveidības, programmu veidošanas un jaunumiem tehnoloģiju jomās, pulcējot partnerus no visas Eiropas Rīgā,” uzsver Radiodays Europe direktors Pīters Nīgels (Peter Niegel).
Konferences programmā piedalīsies virkne starptautiski atzītu audio industrijas līderu, tostarp Cilla Benkö, Zviedrijas Radio ģenerāldirektore, Mohit Bakaya, BBC Radio 4 vadītājs, Ryan Merkley, ASV sabiedriskā medija NPR operacionālais direktors, kā arī Kristian Porter, Public Media Alliance izpilddirektors. Rīgā uzstāsies arī tehnoloģiju, žurnālistikas un podkāstu nozares eksperti no BBC, The New York Times, Spotify, MIT Technology Review un citām vadošajām organizācijām.
"Radiodays Europe ir viens no nozīmīgākajām notikumiem, kur audio nozare satiekas, lai diskutētu par tās nākotni – no satura un radošuma līdz tehnoloģijām un jauniem klausīšanās paradumiem. Tāpēc mums ir īpašs gandarījums, ka šogad Rīgā varam pulcēt Eiropas radio, podkāstu un citus audio profesionāļus. Latvijas Radio pērn atzīmēja savu simtgadi, apliecinot radio spēju mainīties līdzi laikam, un šī konference dod iespēju būt daļai no plašākas sarunas par audio nozares nākotni," norāda Baiba Zūzena, LSM valdes priekšsēdētāja.
Konference pulcēs arī Latvijas mediju nozares profesionāļus – radio vadītājus, producentus, pētniekus un satura veidotājus, tādējādi veidojot platformu starptautiskai sadarbībai un jaunu ideju apmaiņai.
“Radiodays Europe norise Rīgā ir nozīmīgs apliecinājums Latvijas spējai uzņemt augsta līmeņa starptautiskus mediju nozares pasākumus.Šādas konferences palīdz Latvijai kļūt redzamākai globālajā radošo industriju kartē, vienlaikus veicinot jaunas partnerības, ideju apmaiņu un sadarbības iespējas starp starptautiskajiem un Latvijas mediju profesionāļiem,” uzsver Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktore Ieva Jāgere.
Trīs dienu laikā konferencē tiks diskutēts par nozares aktuālākajiem jautājumiem – radio nākotni mākslīgā intelekta laikmetā, podkāstu attīstību, auditoriju paradumu maiņu, uzticamu sabiedrisko mediju lomu, kā arī par to, kā mediji var uzrunāt jaunākās paaudzes digitālajā laikmetā.
Radiodays Europe ir pasaulē vadošā konference radio, podkāstu un audio industrijai, kas ik gadu pulcē vadošos mediju uzņēmumus, tehnoloģiju inovatorus un satura radītājus. Pasākums kalpo kā platforma jaunu ideju radīšanai, industrijas tendenču apspriešanai un starptautisku kontaktu veidošanai.
Radiodays Europe 2026 norise Rīgā vēl vairāk nostiprinās Latvijas pozīcijas kā radošo industriju, mediju inovāciju un starptautisku profesionālo pasākumu galamērķim Eiropā.