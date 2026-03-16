Drošības situācijas dēļ "airBaltic" līdz oktobra beigām atceļ lidojumus uz Dubaiju
Ņemot vērā pašreizējo drošības situāciju Tuvajos Austrumos, Latvijas nacionālā lidsabiedrība "airBaltic" atcēlusi visus plānotos lidojumus uz un no Dubaijas (Apvienotie Arābu Emirāti) līdz 2026. gada oktobra beigām, informēja uzņēmuma pārstāvji.
Lai mazinātu ietekmi uz klientu plāniem, "airBaltic" pasažieriem piedāvā iespēju bez maksas pārreģistrēt biļetes lidojumam uz kādu no vairāk nekā 80 citiem lidsabiedrības galamērķiem, tostarp Dienvideiropas un Turcijas pilsētām.
Kā norāda "airBaltic" maršrutu tīkla pārvaldības viceprezidents Mants Vrubļausks (Mantas Vrubliauskas), lai gan Dubaija ir ļoti pieprasīts galamērķis, drošības situācija Tuvo Austrumu reģionā šobrīd prasa piesardzību. Lidsabiedrība uzsver, ka tās prioritāte ir nodrošināt uzticamas ceļošanas iespējas, un lidojumus uz Dubaiju plānots atsākt, tiklīdz situācija to ļaus.
Lidmašīnu, kas sākotnēji bija paredzēta lidojumiem uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem, "airBaltic" novirzīs papildu reisu nodrošināšanai uz Spāniju un Kipru. Līdz ar to tiks palielināts lidojumu skaits uz Alikanti, Barselonu un Madridi (no aprīļa un maija līdz augusta beigām), uz Larnaku (no maija līdz oktobrim), kā arī uz Tenerifi (no septembra sākuma līdz oktobra beigām).
Pasažieri, kuri jau iegādājušies biļetes lidojumiem uz vai no Dubaijas norādītajā laika posmā un vēlas mainīt rezervāciju, aicināti sazināties ar "airBaltic" zvanu centru pa tālruni +371 67280422 vai rakstot uz e-pastu bt@airbaltic.com.
Lai nodrošinātu operatīvāku apkalpošanu, lidsabiedrība lūdz vispirms sazināties tos klientus, kuru lidojumi bija plānoti tuvākajā laikā – martā, aprīlī un maijā. Uzņēmumā arī brīdina, ka paaugstināta pieprasījumu apjoma dēļ zvanu centra atbildes laiks var būt ilgāks nekā parasti.