“Spice Home” paliek pagātnē: tirdzniecības centrs paziņo par lielām pārmaiņām
Tirdzniecības centrs “Spice Home” maina nosaukumu un turpmāk tiks saukts par “Spice Life”. Nosaukuma maiņa saistīta ar ēkas jauno attīstības virzienu, kas paredz būtisku esošā piedāvājuma paplašināšanu un pielāgošanu pieprasījumam.
“Pēdējos gados pieaudzis pieprasījums pēc ikdienas preču. Reaģējot uz pircēju vajadzībām, mēs paplašinājām nomnieku portfeli tirdzniecības centrā “Spice Home,”, un iepriekšējais nosaukums vairs neatbilda ēkas piedāvājumam. Mēs apzināti turpinām attīstīt šo virzienu, tāpēc tika pieņemts lēmums mainīt nosaukumu uz “Spice Life,”,” skaidro modes un dzīvesstila tirdzniecības centra “Spice” vadītāja Iveta Priedīte.
Vienlaikus, lai apmeklētājiem būtu vieglāk orientēties un saprast piedāvājumu, ēkas nosaukumam “Spice” tiks pievienots vārds “Style”, uzsverot plašo modes preču klāstu. “Spice Style” turpinās attīstīt modes konceptu ar unikālu mūsdienīgu un pieejamu zīmolu sortimentu. Papildus tam tirdzniecības centrs piedāvā visu nepieciešamo ikdienai, mājai un labsajūtai.
Ēkas “Spice Life” rekonstrukcija sākās pagājušajā gadā. Tā ietvaros plānots būtiski mainīt centra izkārtojumu – tiks pārbūvēti 12 000 m² un atjaunots interjers. Kopējās investīcijas projektā sasniegs 11 miljonus eiro. Rekonstrukcijas darbi notiek pakāpeniski, nodrošinot tirdzniecības centra nepārtrauktu darbību un visu pakalpojumu pieejamību apmeklētājiem.
Darbs pie jaunās “Spice Life” koncepcijas attīstības sākās jau pagājušajā gadā – ar Baltijā modernākā sporta preču veikala “Decathlon” un pieejamās modes zīmola “Sinsay” veikala atvēršanu. Pārmaiņu mērķis ir radīt iedvesmojošu un mūsdienīgu tirdzniecības centru, kur patīkami uzturēties gan darbiniekiem, gan apmeklētājiem.
Jaunie ēku nosaukumi atspoguļo Spice piedāvājumu jebkuram dzīvesveidam – tas ietver ne tikai apģērbu, bet arī plašu preču un pakalpojumu klāstu ikdienai, mājai, labsajūtai un aktīvai atpūtai. “Spice Style” simbolizē pašizpausmi, stilu un individualitāti, bet “Spice Life” – ikdienas mirkļus, rūpes par sevi un tuviniekiem. Kopā abas ēkas veido daudzfunkcionālu iepirkšanās telpu, kas piemērota dažādām dzīves situācijām un vajadzībām.