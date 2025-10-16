Zaharova šausta "nacistisko" Latviju, Krievijas Valsts domē perina atmaksas pasākumus
Krievija izmantos visu savu arsenālu, lai aizsargātu savus tautiešus “nacistiskajā” Latvijā, paziņojusi Krievijas Ārlietu ministrijas runassieva Marija Zaharova, bet Krievijas Valsts domē jau apsver iespējamās sankcijas pret Latviju.
“Krievijas vēstniecība Rīgā turpinās sniegt maksimālu atbalstu mūsu tautiešiem, kas ir nokļuvuši šajā atvarā. Mūsu tautiešiem, kas atrodas šāda nacisma mērķī, tiks sniegts atbalsts, viņus ar prieku sagaidīs visos mūsu dzimtenes nostūros,” paziņojusi Zaharova. “Bez šaubām, mēs arī atmaskosim, lūk, šo politiku, lai gan vēlreiz saku, to nevar nosaukt par politiku, tas ir latviešu ksenofobu nacisms.” “Mēs nosodām šo necilvēcīgo nehumāno barbarismu attiecībā uz veciem un bieži slimiem cilvēkiem. Īsts nacisms,” dārdēja Zaharova.
Šādi viņa reaģējusi uz ziņām, ka 841 Krievijas pilsonim līdz 13. oktobrim tika uzdots pamest Latvijas teritoriju, tā kā šīs personas nav pierādījušas savas latviešu valodas zināšanas un nokārtojušas obligātās drošības pārbaudes.
Pēc Krievijas 2022. gada 24. februāra invāzijas Ukrainā Latvija tajā gadā veica grozījumus imigrācijas likumā, tā prasības padarot vēl stingrākas 2024. gadā attiecībā uz Krievijas pilsoņiem, kuri vēlas palikt Latvijā. Krievijas pilsoņiem prasīts līdz 30. jūlijam iegūt ES ilgtermiņa rezidenta statusu, apliecināt latviešu valodas zināšanas vismaz A2 līmenī, kā arī iziet drošības pārbaudes, lai likumīgi varētu palikt valstī. Jaunie noteikumi skāra aptuveni 30 tūkstošus Krievijas pilsoņu, un, kaut gan lielākā daļa izpildīja prasības, aptuveni 2600 cilvēku brīvprātīgi aizbrauca no Latvijas, bet 841 Krievijas pilsonis nepieciešamos dokumentus noteiktajā laikā neiesniedza, vēstīja izdevums “Politico”. Šīs personas ir informētas par prasību līdz 13. oktobrim pamest Latviju, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) sabiedrisko attiecību vadītāja Madara Puķe norādīja “Politico”. No tā brīža viņu atrašanās Latvijā tiek uzskatīta par nelikumīgu, viņiem tiks liegtas sociālās garantijas, bet valsts labprātīgas nepamešanas gadījumā iespējama viņu piespiedu izraidīšana. Savukārt PMLP priekšniece Maira Roze Latvijas Televīzijas raidījumam “De facto” norādījusi, ka daļa šo ļaužu nemaz neesot zinājuši par likuma prasībām. “Tikai tad, kad vairs netiek izmaksāta pensija, viņi saprot, ka kaut kas nav kārtībā,” viņa sacīja. “Viņi zvana un jautā – kāpēc? Mēs atbildam: jums nav uzturēšanās atļaujas. Viņi prasa – kur tā palikusi? Mēs sakām: jums bija jāievēro likums.”
Savukārt Valsts Domes priekšsēdētājs Vjačeslavs Volodins Latvijas lēmumu par 841 Krievijas pilsoņa izraidīšanu nosauca par “genocīdu”. Šim jautājumam Krievijas Valsts dome pat sarīkojusi veselu plenārsēdi, lai spriestu, tostarp par atmaksas pasākumiem “Rietumu marionetēm” Baltijas valstīm. “Citiem vārdiem nemaz nevar nosaukt šo varu, kas šodien praktiski kā tautu cietums ir izveidota Eiropas Savienībā. Tas ir fašistisks režīms. Eiropā šobrīd kājām mīda pilsoņu pamattiesības,” paziņoja Volodins. “Tie, kas nevēlas tusēt ar vietējiem bandītiem, citādi viņus nevar nosaukt, un pieņemt citas valsts pilsonību, šodien cieš no pazemojumiem, vajāšanas. Kolēģi, mums jāizdara viss, lai aizsargātu mūsu pilsoņus,” viņš uzrunāja deputātus.
Volodins paziņoja, ka šīs situācijas noklusēšana ir nekas cits kā fašisma atbalstīšana. Pagājušajā gadsimtā arī Eiropa klusēja, kad pie varas Vācijā nāca Hitlers, viņš atgādināja. “Rezultātā milzīga traģēdija skāra katru Eiropas valsti, praktiski visu pasauli. Šodien ar Baltijas valstu, jo īpaši Latvijas rīcību mēs redzam, kas notiek un uz kurieni tas ved.”
Savukārt par propagandistu regulāri piestrādājošais Volodina vietnieks Pjotrs Tolstojs sūkstījās, ka “tā dēvētā starptautiskā sabiedrība” atkal nekādi nereaģēs uz Latvijas nacismu. “Tai absolūti uzspļaut.”
Viņš aicināja pāriet no vārdiem uz darbiem, veikt konkrētus soļus mūsu līdzcilvēku aizsardzībai ārzemēs. "Man šķiet, ka mūsu paziņojumam, par kuru mēs runāsim ceturtdien, jābūt pirmajam solim darbību ķēdē. Valstij ir jārīkojas," uzsvēra Pjotrs Tolstojs.
Tikmēr NVS, Eirāzijas integrācijas lietu un sakaru ar tautiešiem komitejas priekšsēdētājs Leonīds Kalašņikovs Eiropai par baltiešu nacisma nepamanīšanu solīja norietu. “Es atceros Ļeņina vārdus par to, ka “jo mazāks punduris, jo garāka ēna”. Un tas liecina par norietu.” Viņš piebilda, ka Valsts dome pieņems rezolūciju, aicinot Krievijas valdību mēneša laikā iesniegt priekšlikumus par ekonomiskajiem pasākumiem Latvijas sodīšanai.
Savukārt bēdīgi slavenā Vladimira Žirinovska pēctecis pie Krievijas “liberāldemokrātiskās” partijas stūres, Valsts domes starptautisko lietu komitejas priekšsēdētājs Leonīds Sluckis bija sašutis, ka Latvijā vēl ir “nepilsoņi”. “Termins “nepilsonis” starptautiskajās tiesībās nepastāv nekur pasaulē, bet tas pastāv tikai Latvijas un Igaunijas likumdošanā.” Sluckis solīja, ka Krievija uzņems, nodrošinās ar mājokli un darbu visus, kurus deportēs no Latvijas. “Dižā valsts visus uzņems cienīgi, jo tā ir daļa no krievu pasaules. Šodien jaunais globālais vairākums, kas jau ir izveidots pasaulē ap Krievijas prezidenta idejām par daudzpolāru pasaules arhitektūru, atbalstīs mūs un neatbalstīs Latvijas varas iestādes, kas nodarbojas būtībā ar krievvalodīgo iedzīvotāju fašistisku diskrimināciju.”
Par Latvijas fašismu žēlojās arī NVS, Eirāzijas integrācijas lietu un sakaru ar tautiešiem komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Konstantīns Zatuļins. Viņš Valsts domē apgalvoja, ka Krievijas pilsoņiem un pat tranzīta pasažieriem dokumentu noformēšanas laikā Latvijā tiek piedāvāts aizpildīt “lojalitātes karti” ar “ļoti provokatīviem jautājumiem”. “Es jums citēšu pāris jautājumus no šīs kartes, kas tagad ir obligāti ne tikai viņiem, bet pat Latvijas tranzīta pasažieriem: “Vai jūs uzskatāt, ka Krievija 2014. gadā veica Krimas aneksiju un tās nelikumīgu iekļaušanu Krievijas sastāvā?" Ja jūs nepateiksiet, ka Krievija veic neizprovocētu militāru agresiju pret Ukrainu, ar to pietiks, lai jūs vienkārši neizlaistu cauri Latvijas teritorijai,” viņš paziņoja.