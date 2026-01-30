Dronivkā notiek sīvas kaujas: okupanti naktī virzās uz priekšu pāri aizsalušajai Severskijdoņecai un uzkrāj spēkus, lai veiktu izšķirošu triecienu
Krievijas karaspēks gatavo izšķirošu triecienu Dronivkai, vienlaikus turpinot nogurdināt Ukrainas desantniekus ar nelielu grupu veiktiem nakts uzbrukumiem.
29. janvārī 7. gaisa triecienkorpusa 81. atsevišķā gaisa mobilās brigādes vienība ziņoja par kārtējo Dronivkas aizstāvēšanas dienu, kas bija bagāta ar sadursmēm ar Krievijas armijas vienībām.
Ukrainas aizstāvji ir iesaistīti smagā tranšeju kaujā. Droni uzrauga ienaidnieka aktivitātes, mērķējot uz Krievijas karavīriem un aprīkojumu.
Ienaidnieks naktī mēģina izrāvienu, nelielās grupās uzsākot ofensīvu pāri aizsalušajiem Severskijdoņecas upes posmiem, ko pavada "droni-pavadoņi", taču Ukrainas desantnieki to atvaira un iebrucēji cieš zaudējumus.
Par to tika ziņots 81. atsevišķās gaisa mobilās brigādes "Facebook" lapā. Brigāde brīdina, ka Krievijas armija koncentrē spēkus Serebrjanskas mežniecībā un Siverskā, lai veiktu izšķirošu triecienu.
Ukrainas desantnieki paskaidroja, ka šajās vietās kā "sēnes aug" bezpilota lidaparātu vadības centri. Tas ne tikai noved pie gaisa pārākuma zaudēšanas, bet arī ietekmē loģistiku (munīcijas, pārtikas piegādi, rotāciju un ievainoto evakuāciju).
"Mēs turpinām sagādāt ienaidniekam pienācīgu atbildi un ierobežot viņa ofensīvu Slovjanskas virzienā," paziņoja 81. atsevišķā gaisa mobilā brigāde.
81. atsevišķā gaisa mobilā brigāde tika izveidota 2014. gada 7. oktobrī. No Doneckas lidostas aizstāvēšanas 2014. gadā tā ir pārgājusi uz cīņām par Debaļcevi, Vodjani un Opitni, kā arī uz Limanas un Svjatohirskas atbrīvošanu 2022. gadā.
81. brigāde jau 28. janvārī brīdināja, ka Krievijas karaspēks katru dienu uzkrāj spēkus un līdzekļus Serebrjanskas mežniecības teritorijā un netālu no Siverskas. Ienaidnieks gatavo ofensīvas darbības Dronivkas, Platonivkas un Zakitnes virzienā ar mērķi ieņemt šīs apmetnes.
Ienaidnieka galvenais mērķis šajā sektorā ir nodibināt kontroli pār Siverskijdoņecas upes piekrastes teritorijām un nostiprināt pozīcijas dominējošajās augstienēs. Panākumu gadījumā tas ļautu krieviem uzbrukt Ukrainas karaspēka aizmugures rajoniem, uzsvēra brigāde.