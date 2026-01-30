Pasaulē
Šodien 14:27
"Nomirstam šeit visi!" Puspliks tūrists izraisa haosu un izlec no pasažieru lidmašīnas. VIDEO
Dīvaina situācija piedzīvota aviokompānijas "AirAsia" lidmašīnā - video fiksēts kāds puspliks krievu valodā runājošs tūrists, kurš pēc nolaišanās uz klāja uzsāka konfliktu ar apkalpi, bet pēc tam izlēca no lidmašīnas bez izkāpšanai paredzētajām trepēm.
Kā ziņo atsevišķi krievu mediji, aviokompānijas "AirAsia" lidojumā no Ņačanas uz Bangkoku vīrietis lidmašīnā izraisīja haosu: viņš skrēja pa kabīni, strīdējās ar apkalpi, mēģināja uzsākt konfliktus un beigās noģērbās līdz apakšveļai.
Video tāpat dzirdams, ka vīrietis krievu valodā saka: "Nomirstam šeit visi!"
Pēc nolaišanās vīrietis patvaļīgi atvēra lidmašīnas durvis un izlēca ārā bez trepēm, savainoja kāju un mēģināja bēgt. Viņš tika aizturēts.
Tūristam tagad draud naudas sods līdz 1 100 ASV dolāru apmērā un iespējams cietumsods līdz vienam gadam.