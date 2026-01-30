Policisti Rēzeknē kādā dzīvoklī atraduši divus līķus.
Šodien 14:30
Baisa aina Rēzeknē: kādā dzīvoklī atrasti pieauguša cilvēka un mazuļa līķi
Ceturtdien kādā dzīvoklī Rēzeknē atrasti pieauguša cilvēka un mazuļa līķi, informēja Valsts policijā.
Policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa policisti saņēmuši informāciju, ka Rēzeknē kādas dzīvojamās mājas dzīvoklī konstatēti divu personu - 1991. un 2024. gadā dzimušu - līķi. Policija neatklāj abu cilvēku dzimumu.
Saistībā ar notikušo policijā ir sākts kriminālprocess un likumsargi noskaidros notikušā apstākļus. Ir nozīmētas ekspertīzes, to laikā tiks skaidroti abu personu nāves cēloņi. Sākotnējā informācija neliecinot par citu personu iesaisti noziedzīgajā nodarījumā.