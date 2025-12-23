Ukrainas armija atstājusi Siversku, kuru krievu okupanti centās ieņemt 41 mēnesi
Ukrainas armija atstājusi Siversku Doneckas apgabalā, jo krieviem tur ir ievērojams dzīvā spēka un tehnikas pārsvars, otrdien paziņojis Ukrainas ģenerālštābs.
Siverskas rajonā turpinās smagas kaujas, un krievi, neskatoties uz ievērojamiem zaudējumiem, turpina uzbrukumu, vēsta ģenerālštābs, piebilstot, ka nolūkā saglabāt ukraiņu karavīru dzīvības, armija pilsētu atstājusi.
Tomēr Ukraina saglabājusi pār Siversku uguns kontroli.
Jāpiebilst, ka Krievijas atbalstītie separātisti pilsētu jau ieņēma 2014. gada aprīlī, kad viņi uzsāka karu Donbasa, bet jūlijā Ukrainas armija viņus patrieca. Pirms Krievijas pilna mēroga invāzijas šajā pilsētā dzīvoja nepilni 11 000 iedzīvotāju, kuru skaits jau 2023. gada jūlijā samazinājās līdz vienam tūkstotim. Jau kara pirmajā vasarā lielākā daļa pilsētas ēku bija pārvērstas gruvešos, taču okupantiem neizdevās pilsētai pietuvoties. Šā gada rudenī krievi atsāka ofensīvu, bet 11. decembrī Krievijas armijas ģenerālštāba priekšnieks Valērijs Gerasimovs paziņoja, ka okupanti ir ieņēmuši pilsētu, ko Ukrainas armija noliedza.