Bruklina Bekhema sieva Nikola Pelca saņem miljonu dolāru mēnesī no sava miljardiera tēva kā kabatas naudu
Nikola Pelca no sava tēva katru mēnesi (!) saņemot vienu miljonu dolāru lielu kabatas naudu. Aktrises vīrs Bruklins Bekhems nāk no vienas no slavenākajām ģimenēm pasaulē, taču sievas vecāki ir krietnu galvas tiesu bagātāki, lai gan Deivids un Viktorija Bekhemi arī ir izcili labi situēti, ja salīdzinām ar vidusmēra sabiedrību.
Pelcu ģimenes galvas Nelsona (83) bagātība novērtēta 1,6 miljardu dolāru apmērā, kamēr Deivida (50) un Viktorijas (51) kopējais kapitāls mērāms aptuveni uz pusi mazākā summā.
Bruklins Bekhems un Nikola Pelca
Žurnāliste Marina Haida podkāstā "The Rest is Entertainment" izteikusies: "No tā, ko esmu dzirdējusi, Bekhemi dodot Bruklinam daudz naudas, bet ne tik neprātīgas summas, turklāt viņiem ir sapnis, ka viņš reiz nostāsies pats uz savām kājām un kļūs neatkarīgs.”
"Varbūt Nelsons Pelcs to noliegtu, bet viņš znota vecākiem esot teicis: 'Es savai meitai dodu miljonu dolāru mēnesī'. Bekhemi nekad negaidīja, ka viens no viņu bērniem būs lūgts parakstīt pirmslaulību līgumu, viņi allaž domāja, ka būs tieši otrādi.”
“The Sun” pērn atklāja, ka Nikola (31) un Bruklins (26) iegādājās 11 miljonus mārciņu vērtu īpašumu Holivudā, taču galvenais mājas īpašnieks ir Nikola.
Šķiet, ka nauda bija arī sākums problēmām starp Pelcu un Bekhemu ģimenēm, jo pirmie kritizēja otrus kā pārāk striktus, ka tie līdzvērtīgi nepievienojas Nelsonam, kad jāpērk māju saviem bērniem.
Avots tolaik norādīja izdevumam “The Sun”: "Bekhemi pret Pelciem, tas ir sarežģīti. Deivids un Viktorija ir divi darba šķiras bērni, kas saviem spēkiem panākuši izcilību. Viņi ir smagi strādājuši, lai iegūtu savu naudu, un saprot, ka līdz ar privilēģijām nāk arī atbildība. Viņi principā nevēlas nevajadzīgi izlutināt savus bērnus un ir viņiem iemācījuši gan darba, gan naudas vērtību. Viņi ir līdzīgi Gordonam un Tanai Remzijiem šajā ziņā. Tāpēc, kad pienāca laiks iegādāties šo māju, protams, viņi nebija gatavi vienkārši dot savam dēlam miljonus – kādu gan vēstījumu tas sniegtu?”
“Turpretī Nelsons Pelcs ir miljardieris investors, viņš ar sievu Klaudiju rūpējas par savu mazo meitiņu kā acuraugu. Viņi vēlas meitu iepriecināt un nodrošināt, lai viņa nekad nesaskaras ar grūtībām — viņi cerēja, ka Bekhemi, kuru kapitāls ir pusmiljards, varētu dalīt mājas izmaksas uz pusēm. Vai vismaz citreiz piedalīties finansiāli, kad nepieciešams. Tas ne vienmēr ir noticis, tāpēc viņi ir sarūgtināti un saka citiem, ka šī ģimene ir pārāk strikta.”
“The Sun” aizvadītajā nedēļā atklāja, ka Bruklins bijis spiests parakstīt pirmslaulību līgumu pirms 2022. gadā notikušajām kāzām, lai viņam nebūtu tiesību uz Pelcu ģimenes naudu, ja pāris kādreiz nākotnē lemtu šķirties.