Ķīnas privātā uzņēmuma raķetes "Zhuque-3" nogāšanās Latvijas teritorijā netiek prognozēta
Ķīnas privātā uzņēmuma "LandSpace" raķetes "Zhuque-3", kas decembra sākumā tika palaista kosmosā, nogāšanās Latvijas teritorijā, pēc jaunākajām aplēsēm, netiek prognozēta, norādīja VAS "Latvijas gaisa satiksme" (LGS) pārstāvis Arnis Lapiņš.
Viņš sacīja, ka šādi objekti tiek nepārtraukti izsekoti un notiek monitorings. Pēdējā informācija, kas ir saņemta no Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas "Eurocontrol" liecina, ka trijās jaunākajās aplēsēs raķetes daļu krišanas trajektorija neskars Latvijas teritoriju.
"Eurocontrol" piektdien informēja, ka Eiropas Savienības kosmosa novērošanas operāciju centri ir apstiprinājuši, ka tie aktīvi novēro Ķīnas privātā uzņēmuma "LandSpace" raķeti "Zhuque-3", kas decembra sākumā tika palaista kosmosā, un gaisa satiksmes dispečeriem ir sniegti ieteikumi par iespējamām maršruta izmaiņām.
Novērošanas centri brīdina, ka 13 metrus garais un 11 tonnas smagais objekts nesadegs atmosfērā tā lielo izmēru dēļ un rada potenciālus draudus Dānijas dienvidu daļai un Baltijas valstīm, vai arī var iekrist jūrā.
Objekta lielo izmēru un masas dēļ eksperti brīdina par potenciālu apdraudējumu, kā arī par draudiem gaisa satiksmei iespējamā trieciena zonā.