Putins piekritis nedēļu neuzbrukt Kijivai, paziņojis Tramps
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins piekritis uz nedēļu pārtraukt uzbrukumus Kijivai un citām Ukrainas pilsētām.
Krievijas triecieni Ukrainas energoapgādes infrastruktūrai ir atstājuši miljoniem cilvēku bez gaismas, apkures un ūdens bargā ziemas salā. "Sakarā ar aukstumu, ārkārtēju aukstumu (..). Es personīgi lūdzu prezidentu Putinu nedēļu neapšaudīt Kijevu un [citas] pilsētas," valdības sēdē Baltajā namā paziņoja Tramps. "Tas nav vienkāršs aukstums, tas ir ārkārtējs aukstums. Rekordliels aukstums, arī tur viņiem ir tāds pats," viņš piebilda, salīdzinot laikapstākļus Vašingtonā un Kijivā.
"Viņi nekad nav piedzīvojuši šādu aukstumu. Un es personīgi lūdzu prezidentu Putinu nedēļu nešaut uz Kijivu un dažādām pilsētām. Un viņš tam piekrita, un man jums jāsaka, ka tas bija ļoti jauki," paziņoja Tramps. Viņš pauda ticību, ka Putins ievēros vienošanos.
"Man jums jāsaka, ka cilvēki teica, ka nav vērts zvanīt. Jūs to nepanāksiet. Un viņš to izdarīja," sacīja Tramps. "Un mēs esam ļoti priecīgi, ka viņi to izdarīja, jo papildus visam citam viņiem nav vajadzīgs, lai raķetes ielidotu viņu pilsētās," viņš piebilda.
Ukrainas valsts meteoroloģijas aģentūra ceturtdien prognozēja, ka tuvākajās dienās gaisa temperatūra krasi pazemināsies līdz pat mīnus 30 grādiem pēc Celsija.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis trešdienas vakara uzrunā tautai brīdināja par jauniem Krievijas uzbrukumiem enerģētikas objektiem. Tramps piebilda, ka ar ASV starpniecību notikušajās sarunās starp Kijivu un Maskavu par Krievijas sāktā kara Ukrainā izbeigšanu panākts liels progress.