Kremļa runasvīrs Peskovs apgalvo, ka Igaunija apdraud Krieviju

Jāpiebilst, ka satelīta attēli liecina, ka Krievija paplašina savas militārās bāzes netālu no robežas ar Somiju un gatavojas pārvietot papildu karaspēku tuvāk Eiropai. Medijs "The Wall Street Journal" (WSJ) 27. aprīlī norādīja, ka liela daļa paplašināšanās notiek Ļeņingradas militārajā apgabalā, netālu no Krievijas pilsētas Petrozavodskas, kas atrodas aptuveni 160 kilometru attālumā no Somijas robežas.