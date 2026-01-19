Peskovs: Tramps izteicis Putinam "vilinošu" piedāvājumu
Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir uzaicināts pievienoties ASV prezidenta Donalda Trampa izveidotajai "Miera padomei", kas uzraudzīs Gazas atjaunošanu, pirmdien paziņoja viņa preses sekretārs.
Uzrunājot žurnālistus kārtējā preses brīfingā, Dmitrijs Peskovs sacīja, ka "prezidents Putins pa diplomātiskajiem kanāliem ir saņēmis uzaicinājumu pievienoties šai Miera padomei".
Viņš norādīja, ka Kremlis pašlaik izskata saņemto uzaicinājumu un cer saņemt vairāk detaļu no ASV puses, vēsta CNN.
Trampa vadītās padomes izveide ir būtisks solis ANO atbalstītajā ASV plānā demilitarizēt un atjaunot Gazu, kas divus gadus ilgušā kara laikā starp Izraēlu un kaujinieku grupējumu "Hamās" ir smagi izpostīta.
Tramps šo komiteju raksturojis kā "visdižāko un prestižāko padomi, kāda jebkad izveidota"; tās sastāvā būs bijušais Lielbritānijas premjerministrs Tonijs Blērs, Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs un ASV valsts sekretārs Marko Rubio.
Saskaņā ar viņu pašu vai viņu biroju paziņojumiem uzaicinājumus pievienoties saņēmuši arī Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans, Argentīnas prezidents Havjers Milejs un Ēģiptes prezidents Abdelfatāhs es Sīsī.
Tāpat izskanējusi informācija, ka dalība šajā organizācijā būtu maksas — 1 miljards dolāru no katra dalībnieka.
Soctīklos izskan minējumi, ka šis varētu būt Trampa mēģinājums novērst Putina uzmanību no Grenlandes.